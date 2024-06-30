انتقادات لألمانيا ومقارنتها بقطر..بعد توقف مباراة ببطولة يورو 2024 بسبب الأمطار

توقفت مباراة ألمانيا والدانمارك خلال بطولة يورو 2024، في الدقيقة 35 من الشوط الأول لمدة 23 دقيقة، بسبب هطول أمطار غزيرة أجبرت الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر إلى إعلان وقف المباراة.

وتفاعلت المنصات مع صور انهمار شلالات المياه على المدرجات وإغراقها، ما اضطر المتفرجين إلى الابتعاد بعيدا عنها للاحتماء، ولكن بعضهم تعرض للبلل، بينما كان بعض آخر يلهو ويتراقص تحت هذه الشلالات.

كما تداولت المنصات صورا للطريقة البدائية التي حاول من خلالها العاملون تصريف المياه من الملعب، ومواصلة المباراة التي انتهت بفوز "المانشافت" بهدفين لصفر على ملعب دورتموند، وتأهله لربع نهائي كأس أمم أوروبا المقامة في ألمانيا.

واستعرضت حلقة 30-6-2024 من برنامج "شبكات" بعض تعليقات النشطاء التي أجمعت تقريبا على فشل ألمانيا في تنظيم البطولة، مشيرين إلى تشكيكها في مقدرة قطر على تنظيم مونديال 2022.

بضاعتهم ردت إليهم

وبحسب الناشط طلال -الذي ألمح إلى اعتراض ألمانيا حينها على تنظيم قطر للمونديال- فإن هذه بضاعتهم ردت إليهم، حيث إنهم "في مباراتهم، في ملعبهم، بحضور جمهورهم، وأمام العالم بأكمله انفضحوا بعدما كانوا يسخروا (يسخرون) من دولة قطر لتنظيم كأس العالم 2022".

واتفقت الناشطة مجدال عيسى مع طلال حول رأيه في أن ألمانيا فشلت أن تثبت جدارتها بالتنظيم وقالت "عجزوا عن العثور على ثغرة تنظيمية بمونديال قطر 2022، التفتوا للقضايا السخيفة والسفيهة، ربنا ردها لهم ببطولتهم، اللي تنظيمها أكثر من رديء وهذا أكبر دليل"، وأكملت متعجبة من أن "الناس وصلت المريخ، ولسة في ملاعب غير مهيأة للأمطار!".

وأكد المغرد إلياس على رأي من سبقوه وقال "ألمانيا فشلت في تنظيم يورو 2024 فشلا ذريعا، أعمال شغب، ملاعب غارقة بالأمطار، لطالما كنت ألمانيا مضرب المثل في البنية التحتية خصوصًا عند الشعوب المنهزمة التي تعاني من عقدة الأجنبي".

بينما يرى المغرد أبو أمير أن الأمر عادي وهطول الأمطار شيء طبيعي وغرد: "هذي أمطار عالية وبكميات غزيرة وكبيرة، من الطبيعي أن يحدث هكذا، ولا علاقة له بالتنظيم".