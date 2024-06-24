ما عصير المخلل الذي أعاد لاعبا بريطانيا للمربع الأخضر بعد إصابته؟

رغم أن القدماء استعملوا التخليل لحفظ الأغذية فإن كثيرين اكتشفوا أن عصير المخللات مفيد للرياضيين خلال مباراة إنجلترا ضد صربيا ضمن كأس أمم أوروبا 2024.

فعندما سقط الظهير الأيسر للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم كيران تريبير مصابا ومتألما ويبدو أنه أصيب بشد عضلي أو تشنج اتجه لتلقي الرعاية اللازمة وتناول مشروبا، ثم عاد لإكمال المباراة بشكل سريع.

وكان المشروب الذي أرجع اللاعب إلى المربع الأخضر مثل الحصان هو عصير المخلل، ربما يكون لفت خيار، جزرا، فليفلة.

تفاعلات المغردين

وأثارت قصة عصير المخلل تفاعلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي رصدت بعضها حلقة (2024/6/24) من برنامج "شبكات".

وقالت ندى في تغريدتها "الله يعز النعمة، هو ليس حلوا لكن يجب أن نشرب الذي يفيدنا وليس الذي تشتهيه أنفسنا".

ويشرح أنس في تغريدته أن "الشد العضلي أصلا يحدث نتيجة تراكم حمض معين على العضلة، فممكن يكون حلها شيء مالح أو حامض، ولكن من يشرب ذلك يتحسن بشكل فوري، لو رش عصير المخلل على مكان الشد العضلي فسيأخذ وقتا أطول".

أما كريم فقال إنه "أول مرة أعرف أن المخلل يعملوله عصير، لو سيحييني فلن أشربه لأن طعمه أكيد سيئ".

وغرد محمد قائلا "لطالما استغربت من قدرة الرياضيين على شربه، لكن لاحظت لاعبي التنس يشربونه كثيرا ومفيد، ربما سأجربه يوما ما إذا وجدوا طريقة لتخفيف طعمه القوي".

وبالنسبة لنسيم، فإن "عصير مخلل يشرب؟ وهذا الكلام إن شاء الله يخللوه هم عندهم في المنتخب أو يشتروه جاهزا؟ أصبحنا نسمع حاجات غريبة والله".

يذكر أن عصير المخلل يوجد جاهزا في السوبرماركت كما هو الحال بالنسبة لبقية العصائر المصنوعة من الفواكه.