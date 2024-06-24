سيارة بوغاتي تريبيون الفارهة تثير الإعجاب والجدل على منصات التواصل

أثار إعلان شركة بوغاتي عن الموديل الجديد “بوغاتي تريبيون” تفاعلا واسعا على المنصات، وهي سيارة رياضية فارهة بمواصفات خاصة.

وبحسب خبراء، فإن الفتحة التي توجد في مقدمة السيارة وتشبه فم السمكة مصممة بغرض ابتلاع الهواء ومساعدة المحرك على حرق الكثير من الوقود، كما أن تصميم الأبواب المجنحة يمنحها تفردا.

وتبلغ قوة محركها 1800 حصان موزعة على 4 محركات، تتكون من محرك البنزين الذي يحتوي على 16 أسطوانة يولد قوة مقدارها ألف حصان، وفيه 16 أسطوانة، ويتنفس طبيعيا وليس "تيربو"، إضافة إلى 3 محركات كهربائية توربينية، محركان في الأمام، والثالث في الخلف.

وتصل سرعة تسارع بوغاتي تريبيون من صفر إلى 200 كيلومتر في الساعة في 5 ثوانٍ فقط، أما المحركات الكهربائية فهي مسخَّرة لتسير بك 70 كيلومترا فقط في حال انتهاء الوقود، في حين تصل سرعة السيارة القصوى حتى 450 كيلومترا اعتمادا على محرك الوقود.

كما تميزت كابينة البوغاتي بساعات من صناعة شركة ساعات سويسرية تتكون من 600 قطعة، وهي من التيتانيوم والياقوت وأحجار الروبي الحمراء، مثبتة وسط عجلة القيادة، لكنها لا تتحرك معها.

كما استخدمت الشركة الكريستال في الكثير من أجزاء السيارة الداخلية، إضافة إلى فرش مقاعدها بالجلد الطبيعي، مع تزويدها بشاشة تنزلق بانسيابية حتى لا تشوه "التابلوه" الأمامي.

وأبدى بعض نشطاء التواصل اعجابهم بتصميم السيارة الكلاسيكي، في حين أشار آخرون إلى أن السيارة عادية ولا تحمل أفكارا جديدة، وهذا ما استعرضته حلقة 24-6-2024 من برنامج "شبكات".

هل تستحق الإعجاب؟

وعبر الناشط عبد العزيز عن إعجابه بتصميم السيارة الداخلي، وغرد "داخلية السيارة تحكي الكثير، تذكرك باللمسات البديهية للجيل القديم، أعجبتني فكرة عدادات السرعة، والتخلص من سموم الشاشات، واختيار أن كل شيء يكون تقليديا وأنالوج (يدوي)".

واتفق صاحب الحساب يزيد مع عبد العزيز حول رأيه بأن "الموتر (السيارة) فوق الخيال"، ولكنه أشار إلى صعوبات قد تواجه من يمتلكونها، وأكمل "المشكلة كيف للمشتري يستمتع بقيادتها والطرقات بسرعات محدودة تقتل المتعة؟ لكن أغلب الأوقات تكون الطرق زحمة".

ووصف المغرد مالك شركة بوغاتي المصنعة بالخروج عن المألوف في صناعة السيارات، وقال "بوغاتي شركة مجنونة بمعنى الكلمة"، وواصل تغريدته موضحا أنه "لا أحد يفكر في السعر لأنه كثير، ولا عليها نظام أقساط أو إيجار منتهي بالتمليك؟".

أما المغرد شادي فلم يبدِ دهشة من تصميم الموديل الجديد، وقال "بوغاتي الجديدة ما عجبتني، شكلها مكرر ومو جميل، وحركة الدركسون (مقود القيادة) الناس مستغربة ليش تقول بوغاتي إن هي أول من سواها؟ مع إن في سيارات قبل مسويتها".

وفي تعليق أشار إلى أن السيارة ليست عملية للأسر قال الناشط محمد إن "هذه البوغاتي مقدور عليها الحمد لله، بس مشكلتها الوحيدة معي إنها مقعدان بس"، وأكمل تغريدته بفكرة طريفة "أركب لي أكسنت وأشغل صوت بوغاتي وأعيش أحسن ما في العالمين".

وقالت شركة بوغاتي إنها ستصنع من سيارة تريبيون 250 نسخة فقط، ويمكن للراغبين الحجز الآن، لأنها ستُعرض للبيع بعد سنتين -أي في عام 2026- بسعر يبدأ من 4 ملايين دولار.