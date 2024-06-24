حملة "حبسوهم ليش؟" تشعل مواقع التواصل اليمنية بعد اعتقال فنانين في عمران

قالت وسائل إعلام يمنية إن جماعة أنصار الله (الحوثيون) في عمران أصدرت أوامر بمنع الغناء في الحفلات والأعراس في المحافظة التي تقع شمال صنعاء، وفرضت غرامات وحبسا بحق المخالفين.

وأثارت هذه الأوامر تفاعلا واسعا على المنصات، باعتبار الغناء والإنشاد من الطقوس الاحتفالية اليمنية في الأفراح والمناسبات، كما أنها جزء من المشهد التراثي والثقافي لدى أهل البلاد.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الجماعة اعتقلت عددا من الفنانين والمنشدين وملاك صالات الأفراح في المحافظة، وصادرت معدات صوتية لآخرين، وللتعبير عن تضامنهم مع الفنانين وملاك صالات الأفراح الذين تم اعتقالهم دشن نشطاء يمنيون حملة على المنصات تحت شعار "حبسوهم ليش؟".

من ينفذ القانون؟

وقد استعرضت حلقة 24-6-2024 من برنامج "شبكات" أبرز تعليقات المنصات اليمينة، والتي تباينت بين من دعوا إلى سيادة القانون وعدم استفزاز المواطنين، وآخرين أيدوا ما قامت به السلطات.

وبحسب المغرد عماد عبد الله، فإن محافظة السلطات على الأمن لا مشكلة فيها، وإن "من حقك تفتش وتحافظ على أمن البلاد ولا واحد يفتح لقفه (فمه)"، لكنه أكمل مشيرا أن ما حدث يدخل في إطار التضييق على الناس، وقال "لكن إنك تفتش بس الفنانين أيش عتلقى (ستجد) معه، عود سكران مثلا؟ أو أورج مدمن؟ أيش دخل الدولة والأمن في الفن والفنانين، لا تستفزوا الناس وتضيقوا عليهم".

من ناحيته، اتفق الناشط منصور الحرضي مع رأي عبد الله على ضرورة العمل وفقا للقوانين، وناشد "الجهات المختصة ضبط المتهبشين باسم القانون (الذين يستغلون سلطاتهم)، ثقتنا في الجهات المختصة بأن تضع حدا أو تصدر قرارا بأي ضوابط".

بالمقابل، يرى صاحب الحساب "بكيل لطف الله" أن السلطات على حق، وغرد مؤيدا "المفروض تكون هناك وقفة قوية تجاه هذه التصرفات".

واتفق الناشط سامي زياد مع بكيل لطف الله، وقال "إحنا في بلد الإيمان والحكمة، والإفساد بكل طرقه لا بد من وضع حد له".