مغردون يتفاعلون مع تعطل لعبة ملاهي ورؤوس الركاب بالأسفل في الأردن

أثار تعطل إحدى الألعاب بمدينة ملاهي في الرصيفة بمحافظة الزرقاء الأردنية، وعلى متنها الركاب، ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تعرض أحد المسعفين للإصابة أثناء تعامله مع المشكلة.

وعلق الركاب في لعبة "المقص" في الأعلى وبالمقلوب مما استدعى طلب حضور فرق الإنقاذ إلى المكان للتعامل مع المشكلة، لكن أحد المسعفين تعرض للإصابة مما زاد الطين بلة.

وفي معرض توضيحها لما حدث، قالت مديرية الأمن العام في الأردن في بيان إن "أحد المسعفين برتبة وكيل تعرض للإصابة أثناء التعامل مع العطل، وأُسعف للمستشفى وهو قيد العلاج".

وجاء في البيان أيضا "تم التعامل مع العطل وإخلاء الأشخاص كافّة من داخل اللعبة دون إصابات، سوى عدد من حالات الهلع التي تم التعامل معها على الفور، وفُتح تحقيق في الحادثة".

تحذير ومطالب بالمحاسبة

ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2024/6/18) جانبا من تعليقات المغردين على تعطل اللعبة بالهواء والناس بداخلها، إضافة إلى الإصابة التي تعرض لها أحد مسعفي فرق الإنقاذ.

وفي هذا الإطار، طالبت ديمة بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة بشكل دوري قائلة "المفروض تكون (هناك) رقابة على أماكن الألعاب لأنهم ما يسووا صيانة لأي لعبة إلا إذا خربت وبالغالب كلها خربانة".

وبينما قال سلامة مستهجنا الذهاب للملاهي "في حد لسه بروح هاي الأماكن ويجازف بأولاده؟" وعلقت سمر مستعرضة حجم الأضرار التي تنتج عن تلك الألعاب بقولها "دائما الثمن غالي وهو أرواح وصحة شبابنا من الدفاع المدني".

بدوره شدد حساب يحمل اسم "تيكس" على ضرورة تكريم المسعف المصاب ومحاسبة من تسببوا بالحادث قائلا "يا حرام أنقذهم كلهم وهو راح فيها، مفروض يتم تكريمه وتعويضه ومحاسبة المسؤولين".