كيف تفاعل مغردون مع أكبر هجوم صاروخي لحزب الله على شمال إسرائيل؟

تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مع أكبر هجوم صاروخي ينفذه حزب الله اللبناني على شمال إسرائيل، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء هجوم حزب الله الصاروخي ردا على اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب سامي عبد الله أحد أبرز قادة الحزب العسكريين، في غارة استهدفت -قبل يومين- منزلا ببلدة جويا جنوبي لبنان.

كما جاء الهجوم ترجمة لتهديدات رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين خلال مراسم تشييع طالب، حيث توعد إسرائيل بأن الرد على الاغتيال سيكون في الميدان، وأنه سيكون أكثر شدة وبأسا وكما ونوعا.

وبالفعل أطلق حزب الله أكثر من 215 صاروخا وقذيفة من جنوب لبنان على مناطق الجليل وشمالي غور الأردن والجولان ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وفق إذاعة جيش الاحتلال، التي قالت أيضا إن دفاعات الجيش اعترضت أغلب تلك الصواريخ.

بدوره، أكد الحزب استهداف 19 موقعا إسرائيليا، أهمُها مصنع "‌‏بلاسان" للصناعات العسكرية، ومقر قيادة الفيلق الشمالي، ومقر وحدة إدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون.

وعلى إثر ذلك، اندلعت حرائق عدة جديدة في الغابات شمال إسرائيل، وبينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 21 فرقة إطفاء و8 طائرات تحاول إخماد الحرائق، أكدت صحف إسرائيلية اشتعال النيران في نحو 30 ألف متر مربع، وأنها شكلت خطرا على منشآت إستراتيجية إسرائيلية.

إشادة ومطالب بمزيد

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2024/6/13)- جانبا من تعليقات المغردين بشأن الهجوم الصاروخي غير المسبوق لحزب الله منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"، مما أدى إلى اشتعال الحرائق مجددا في إسرائيل.

وفي هذا السياق، علق يحيى أبو زكريا على تطورات الأحداث قائلا "حرائق واسعة شمال فلسطين المحتلة بعد قيام حزب الله باستهداف مواقع عسكرية بالصواريخ والمسيرات"، وأضاف "من جديد حزب الله يؤدب الصهاينة وينسف ما تسمى قوة الردع الإسرائيلي ويحرق مستوطنات الشمال".

وأعرب أيوب عن أمله في أن يوسع حزب الله دائرة الاستهداف في إسرائيل لتشمل منشآت حيوية، إذ قال "أتمنى أن يتجاوز حزب الله ذلك إلى دك المطارات فعليا ثم الموانئ ثم تخريب طرق الإمداد البرية".

بدوره، تطرق أحمد إلى الترسانة الصاروخية لدى حزب الله قائلا: "أظهرت الأشهر الماضية مدى قوة الأسلحة الدقيقة التي كدسها حزب الله منذ حرب لبنان الثانية، وأيضا ترتيب أولوياته المدروسة في اختيار أهدافه، أولا الأهداف العسكرية قبل المدنية".

من جانبه، سلط عبد الستار الضوء على أداء الدفاعات الإسرائيلية في مواجهة صواريخ حزب الله، وقال في هذا الإطار "لأول مرة القبة الحديدية تفشل في اعتراض عدة صواريخ انطلقت من جنوب لبنان، ونشوء حرائق كبيرة في شمال إسرائيل، والمدارس تتوقف في صفد".

وأثنى حساب يحمل اسم "صوتي حر" على أداء حزب الله منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقال "250 يوما على جبهة الإشغال والإسناد، بالدم والنار وقف رجال حزب الله مع غزة وأهلها ومقاومتها. قدموا في سبيل ذلك تضحيات كبيرة، وربطوا بكل ثبات جبهة لبنان بجبهة غزة".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ردت على هجوم حزب الله بشن غارات جوية على محيط بلدات ياطر وزبقين ويارون ودير سريان ومنطقة وادي السلوقي جنوبي لبنان. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بقذائف حارقة محيط بلدات عيتا الشعب والقوزح ووادي شيحين والجِبيّن والعديسة.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية -أيضا- مقطع فيديو، يُظهر جنودا من جيش الاحتلال يستخدمون المنجنيق لإحراق الأراضي اللبنانية بكرات اللهب، حيث أشارت القناة الـ12 الإسرائيلية إلى أن الجنود يشعلون الحرائق عمدا بهدف كشف وتدمير مواقع لحزب الله.