"حراس بابلو إسكوبار".. مغردون يتفاعلون مع مباراة بالأسلحة النارية في صنعاء

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من الفكاهة مع “المباراة المسلحة” التي جرت عقب افتتاح ملعب كرة قدم خاص في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث خاض اللاعبون المنافسة وهم يحملون أسلحتهم في أيديهم.

وحدثت الواقعة خلال افتتاح ملعب "يلا" الخاص في شارع بغداد وسط صنعاء، حيث خاضت مجموعة من الرجال المباراة -التي بدت أقرب للمزاح منها إلى اللعب- وهم يحملون أسلحتهم الرشاشة.

وقال قائد الفريق المسلح زكريا الآنسي لبرنامج شبكات إن جميع المشاركين في المباراة "عاقلون وواعون"، مضيفا "الحمد لله لم يحدث أي شيء".

تعليقات فكاهية

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وكانت السخرية طاغية على التعليقات، حيث قال محسن اليزيدي إن الإنذار سيكون طلقة في الهواء والكرت الأحمر طلقة في القدم، في حين قال إبراهيم محسن "أيوة علشان لو اللاعب المنافس راوغه يطخوا (يضربه بالرصاص) على طول".

أما عبد العزيز، فشبّه المباراة بأنها مباراة "حرّاس زعيم المافيا الشهير بابلو إسكوبار داخل السجن. في حين تساءل نشاط آخر "حتى لو مأمنه (السلاح) كيف يلعب وهو بيده؟".

وعلّق مشاري بالقول "إذا انفردت بالمرمى وهو فاضي تجيك رصاصة".

وتنتشر المظاهر المسلحة في اليمن، ويقدر عدد قطع السلاح بين المدنيين بنحو 70 مليون قطعة، أي أن حصة المواطن الواحد 3 قطع.

ويحتل اليمن المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية في عدد قطع السلاح لكل شخص، بمعدل 53 قطعة لكل 100 شخص، وفقا لمعهد "سمول آرمز سرفاي" المتخصص بالأسلحة الخفيفة والعنف المسلح.