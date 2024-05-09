نتنياهو يصطحب أيتام جنوده بجولة في مكتب مجلس حربه.. ماذا رأوا وكيف علق مغردون؟

اصطحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيتام وأرامل جنود قتلوا بقطاع غزة في جولة للتعرف على مكتب مجلس حربه، ونشر فيديو لهذه الجولة، وهو ما أثار تفاعلا بمواقع التواصل.

وتأتي هذه الجولة، حسب مراقبين، في إطار البروباغندا والدعاية الداخلية لنتنياهو، لكنها أتاحت الفرصة للتعرف على المكتب الذي يؤوي أعضاء مجلس الحرب على قطاع غزة ويدير العمليات.

وخلال الجولة، تفقد نتنياهو مع ضيوفه قاعة اجتماعات المجلس الذي عرفهم باسمه (الكابنيت) وأنه جزء من الحكومة يتخذ القرارات في شؤون الأمن وإدارة الحرب.

كما ظهر على الحائط تصوير جوي كبير لقطاع غزة، وخريطة للعالم، وصورة لثيودور هرتزل، مؤسس دولة الاحتلال، والذي برر نتنياهو وجود صورته بأنه "لولاه ما كنا سنكون موجودين هنا".

ويبلغ عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلن عنهم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 615 ضابطا وجنديا.

تفاعل المنصات

ورصد برنامج شبكات جانبا من التعليقات على هذه الزيارة، ومن ذلك ما كتبه مصطفى "كأنه يعلم أنها نهايته وعنده أمل أن هؤلاء الأطفال سيحملون الراية بعدما تنتهي إسرائيل".

وبينما قالت خديجة "ألم يخبرهم أنه دفع بآبائهم ليموتوا في غزة؟" غرد محمد: "هؤلاء الأطفال الذين زاروا المكتب هل يعلمون ما ارتكبه آباؤهم من مجازر بحق أطفال بعمرهم؟".

فيما كتبت أم المهند "شكلهم مصدومين من رده، جايين يطالبوا بآبائهم، عزّم يعطيهم درس في التاريخ والجغرافيا، ما يريدوا شي من دروس نتنياهو الفاشلة، يريدون آباءهم".

ويضم مجلس الحرب الإسرائيلي 5 أعضاء، 3 أساسيون هم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس.

كما يضم عضوين بصفة مراقب هما قائد الأركان السابق غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ويشهد المجلس خلافات متكررة بين وجهات نظر أعضائه.