محمد رمضان يدعم فلسطين والمنصات تسأل: هل من مزيد؟

تفاعلت المنصات مع نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة بحسابه على موقع “إكس” متبوعة بجملة شهيرة للزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا “نعلم جيدا أن حريتنا تبقى ناقصة بدون نيل الفلسطينيين حريتهم”.

وكان رمضان قد ارتدى في حفلته الأخيرة في نهائي أبطال أفريقيا بين الترجي والأهلي قميصا عليه صورة نيلسون مانديلا، ومع ذلك أدار جمهور الأهلي ظهره لأغنيته، علما أنه لم يشارك في إعلانات بضائع المقاطعة منذ بداية الحرب على غزة على الأقل.

ورغم أنه حاول في أكثر من مناسبة التعبير عن دعمه لفلسطين، فإن جمهوره ظل يتابعه ويلاحقه عبر حسابه في منصة إنستغرام، مطالبا إياه بمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني في حربه ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتناولت حلقة (29-5-2024) من برنامج "شبكات" تفاعل النشطاء على مواقع التواصل مع الواقعة، والتي أعربوا خلالها عن آمالهم بأن يقوم الفنان رمضان بخطوات أكبر وأقوى لدعم الشعب الفلسطيني أكثر من نشر صور وشعارات على المنصات.

ويرى المغرد محمود خيري أن رمضان يمكن أن يفعل أكثر من مجرد نشر الصور وقال له "أنت شخصية مؤثرة وفنان محترم، اطلع اعمل إعلان المقاطعة ونحن معك، وربنا ينتقم من الظالم".

وأيد الناشط أحمد أيمن فكرة خيري حول أن دور رمضان يمكن أن يكون أكبر وغرد "سؤال بس، إحنا كشعب المفروض نعمل إيه؟ ما احنا كلنا زيك"، وواصل موضحا فكرته "بس الفرق إن أنت معك ممكن تساعد لو الناس دي جيت تتعالج هنا".

من جانبه، دعا المغرد نادر السيد الفنان رمضان إلى التعبير عن رأيه بطريقة عملية باعتباره قدوة للشباب، وقال "طب وأنت عملت إيه يا فنان؟ أنت تحمل الجوال، تقدر تنزل تعتصم سلمي وتمسك علما وكلنا هنكون وراك، وأنت مشهور ولك سلطتك".

في حين دعت نجلاء الشامي السلطات إلى إجبار الشباب على المشاركة في العسكرية، وغردت "أقترح أن إدارة التجنيد والتعبئة تطلب استدعاء رمضان ويروح رفح، حتى يتخلص من خجله".

ومن ناحيتها، دعت صاحبة الحساب هالة النشطاء إلى عدم تحميل الأمر أكثر مما يحتمل، وقالت "الردود تجعلني أتخيل أنه هو المسؤول عما يحدث في غزة، أم تريدون منه يطلع بطائرته يضرب، إيه العقول دي؟"، ودعت المغردين إلى عدم المبالغة في مطالبهم لرمضان، وأكملت "لا نافع يسكت ولا نافع معكم يشجب ويدين، هذا على أساس أن كل واحد فيكم لا يعيش حياته بالطول والعرض، ومش شايف أكل عيشه لأنه حزين على غزة؟".

وكان رمضان حريصا على إظهار تضامنه مع شعب غزة ووقوفه ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث إنه ظهر في مقطع فيديو بعد بداية الحرب مباشرة على إنستغرام يتحدث عما فائدة الدبابات إذا لم تحارب وتدافع عن الفلسطينيين، بحسب رأيه.