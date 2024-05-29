دار السبائك الذهبية في الكويت ترفض تسليم الجائزة لرجل.. ما القصة؟

رفضت دار السبائك الذهبية بالكويت منح متسابق نجح في إخراج سبيكة مطلية بالذهب وزنها 8 كيلو غرامات في صندوق زجاجي به فتحة ضيقة، مع أن المسابقة حددت من البداية أن من يستطيع إخراج السبيكة يربحها.

وتفاعلت المنصات مع الحدث الذي جرى في الكويت على أرض المعارض في منطقة مشرف خلال معرض للذهب والمجوهرات.

وعللت دار السبائك الذهبية بأن المسابقة للنساء فقط، ورفضت أن تسلم الفائز الجائرة، وقالت الدار ردا على سؤال إن كان الرجل على علم أن المسابقة للنساء، بالقول "المسابقة مرخصة من وزارة التجارة، وتم إبلاغ الشخص أن المشاركة فقط للنساء".

واستعرضت حلقة (29-5-2024) من برنامج "شبكات" بعض التغريدات التي تفاعلت مع القصة، واتفق عدد من المغردين على أن الفائز كان على علم بأن الجائزة للنساء فقط، وأن الرجال يمكنهم المشاركة بدون الحصول على جائزة.

ووفقا للناشطة ميس، فقد شهدت بما رأته بعينها وقالت "كنت هناك، وشهدت أنه قبل أن يشارك أي رجل يقولون له إن المسابقة للنساء فقط، وإذا شارك يكون بدون جائزة"، وأوضحت أن الجائزة "وزنها ثقيل، ويعلمون أن الرجال يستطيعون حملها".

ووافقت صاحبة الحساب تاتش ميس في رأيها حول عدم أحقية الفائز بالجائزة، وقالت "المتسابق عارف أن شروط المسابقة لا تنطبق عليه، وفوزه لا يؤهله للحصول على الجائزة".

ومن ناحيتها، دعمت المغردة لطيفة رأي من سبقوها، لأن "في ناس تحب تحاول لمجرد المحاولة"، وأكملت موضحة أن "الحق معاهم وليس عيبا أن يسحبوها منه، اللي أوله شرط آخره نور".

أما المغردة سوزان، فرأت أنه كان من الأفضل إخبار المتسابق قبل أن يشارك، وغردت "طيب من الأول، لا تخلوه يحاول، يستاهل الذهب لأنه تعب".

وعرضت بعض المصادر ترخيص المسابقة، وفيه توضيح بأن المشاركة للنساء فقط، وأن التي تربح فيها تدخل في سحب جوائز كبيرة، فضة، ومخمس، وسبيكة (غرام)، وأسورة، ويمكن أن تدخل في سحب، أو تربح الجائزة مباشرة.