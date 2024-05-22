وفاة مسافر على متن طائرة سنغافورية بسبب مطبات هوائية يثير جدلا على المنصات

تفاعل مغردون مع حادثة طائرة الخطوط السنغافورية، تعرضت إلى مطبات هوائية عنيفة، ما نجم عنه وفاة مسن بريطاني وإصابة نحو 50 شخصا.

وبحسب تقارير فقد أقلعت طائرة من طراز بوينغ للخطوط السنغافورية من مطار هيثرو في لندن متجهة نحو سنغافورة، في رحلة تمتد لثلاث عشرة ساعة، وعلى متنها 211 راكب، و18 من أفراد الطاقم.

وعند تحليق الطائرة فوق خليج البنغال، تعرضت لمطبات هوائية عنيفة، أجبرتها على هبوط مفاجئ حوالي 1800 مترا، مما تسبب في قذف الركاب الذين لم يربطوا أحزمة الأمان من مقاعدهم بينما طار آخرين نحو سقف الطائرة.

ونتيجة لذلك أصيب حوالي 50 راكبا إصابات متفرقة، بينما رجحت السلطات أن تكون حالة الوفاة بسبب إصابة الراكب بنوبة قلبية أثناء المطبات.

وتم تغيير مسار الطائرة نحو مطار بانكوك بتايلند، وسارعت سيارات الإسعاف لمطار سوفارنابومي في بانكوك بتايلاند لإنقاذ الركاب المصابين.

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2024/5/22)- جانبا من تعليقات المغردين حول الواقعة، حيث رأى بعضهم أن مسؤولية تهدئة المسافرين تقع على عاتق كابتن الطائرة، بينما يرى البعض الآخر أنه يجب على المهتمين بصناعة الطيران إيجاد مجال تحليق بديل عن خليج البنغال الذي تكررت فيه مثل هذه الحوادث.

وبحسب الناشط باسم فإنه تقع على كابتن الطائرة مسؤولية تهدئة الركاب وغرد بسؤال: "هل في هذه الحالة واجب على الكابتن تطمين المسافرين من عدم سقوط الطائرة وأنه بعارض لا يؤثر على سقوطها؟"، وأوضح الفكرة معللا "لأن الأغلب حيفكر أنها ممكن تقع لا قدر الله ويسقط قلبه خوف".

ومن جهتها أشارت المغردة خولة إلى أن هذه المنطقة معروفة بمثل هذه الحوادث وقالت:"أكثر من مرة قريت أن المطبات الهوائية فوق خليج البنغال كبيرة جداً وتؤثر على الطائرات"، وأكملت موضحة فكرتها "ليش ما يحاولون يغيرون المسار ومثلا ما تمر الطائرات فوقه أو أن يحاول الكابتن يخفف من تأثيرها على الطائرة؟".

بينما نوه المغرد محمد من ناحيته إلى قوة هيكل الطائرة وقال "الأهم من هذا كله، أن الطائرة كهيكل خارجي وقدرة على الطيران لم تتأثر أبداً"، داعيا إلى عدم المبالغة في المخاوف لأن "سقوط الطائرة لا سمح الله بسبب المطبات الهوائية مبالغ فيها، حتى مع مطبات هوائية بالقوة هذي".

أما صاحب الحساب عبد العزيز فدعى لنفسه بالسلامة وقال:"أشوف قربت إجازتي اللي أسافر فيها وكثرت كوارث الطيران، الله يسترها علينا لازم بس نتبع إجراءات السلامة والأمان ولا نستهتر بحياتنا".

ومن جهتها أصدرت الخطوط الجوية السنغافورية بيانا قالت فيه "نشعر بحزن عميق إزاء هذا الحادث، ونحن ملتزمون بتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمين للركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة، وكذلك عائلاتهم وأحبائهم، تعازينا الحارة لعائلة وأحباء الراكب الذي وافته المنية.

ومن المعروف أن المطب الهوائي يحدث نتيجة اصطدام تيارين هوائيين يشكل فراغا مثل دوامة، أو عندما يصعد الهواء الساخن ويصطدم بالتيار البارد، أو أن يكون ما يعرف بـ"مطبات ميكانيكية" تسببها الجبال وناطحات السحاب والأشجار العالية في الغابات، أو أي جسم عالي الارتفاع وله كتلة ضخمة.