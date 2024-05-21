بلبلة بالمحاكم والمنصات بسبب أغنية لفريد الأطرش.. ما علاقة نانسي عجرم؟

تفاعل مغردون مع مطالبة أحد ورثة الفنان الراحل فريد الأطرش بتعويض مالي من شركة استخدمت كلمات ولحن أغنية للفنان دون الحصول على موافقة الورثة.

تفاعل مغردون مع مطالبة أحد ورثة الفنان الراحل فريد الأطرش بتعويض مالي من شركة استخدمت كلمات ولحن أغنية للفنان دون الحصول على موافقة الورثة.

واستخدم الإعلان الذي يروج لأحد منتجات الآيس كريم كلمات ولحن أغنية "أنا وانت ولا حد تالتنا"، وهي واحدة من أشهر أغاني المطرب الراحل وقد لحنها وغناها في فيلم "الخروج من الجنة" سنة 1967.

وعندما استخدمت الكلمات والألحان في الإعلان الجديد الذي قدمته المطربة اللبنانية نانسي عجرم طالب فيصل فؤاد الأطرش بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه (الدولار يساوي نحو 50 جنيها).

وقال الأطرش في بيان إن الإعلان "يعقد المسؤولية الجنائية عن تعدٍ على الحق الأدبي، وجرى من دون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين (ساسيرو) أو الشركة المصرية المدنية وناشري الموسيقى".

لكن الشركة المنتجة قالت إنها حصلت على تنازل من وريث المؤلف، وأكدت أنها أخذت التنازل أيضا من صاحب حقوق الأغنية.

وقد أثار هذا الإعلان بعض التعليقات، خصوصا أن الأغنية معروفة ومشهورة جدا، فعلق غسان هنيدي بقوله "حق طبيعي لورثة الراحل فريد (الأطرش) أن تأخذ عجرم موافقة (منهم)".

وهاجم هنيدي الفنانة نانسي عجرم بقوله "أسلوب القرصنة هذا منها غير مقبول، بدها تسوي إعلانات تجارية وتقبض مصاري بس مش على حساب إنتاجات لعملاق كبير مثل فريد الأطرش رحمه الله".

في المقابل، دافعت سيرينا عن الفنانة نانسي عجرم بقولها "بعتقد منتج الإعلان هو المسؤول عن التنازلات القانونية، وهيدا (هذا) شي بديهي، شو خص المغني؟".

أما كمال فذهب إلى أن القصة كلها محاولة للظهور، قائلا "هاي (هذه) شغلات تحدث باتفاق الطرفين للعودة إلى الأضواء وإشغال السوشيال ميديا والإعلام ومن ثم تقاسم الأرباح".

وعارض إيهاب عودة موقف حفيد الأطرش بقوله إن "أسر الفنانين تنتهي علاقتها بإنتاج الفنان بعد موته بتوزيع الميراث، أما فنه فهو ملك عقوده ثم جمهوره"، مضيفا "ينقطع عمل المتوفى وتنقطع صلة الوارث بعد تقسيم الميراث".

ولم يطالب حفيد الأطرش المغنية اللبنانية بقيمة التعويض، وإنما طالب الشركة المعلنة.