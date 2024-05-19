بنحو مليون دولار.. بيع منديل ورقي به عقد ميسي الأول والمنصات ترد "يستاهل الأسطورة"

تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع خبر بيع قصاصة منديل ورقي تحوي عقد التوقيع الأول للاعب ليونيل ميسي مع فريق برشلونة في ديسمبر/كانون الأول 2000، بنحو مليون دولار.

وتحمل قصاصة المنديل ذكرى خاصة في حياة ليونيل ميسي، لأنها تعتبر اللحظة التي وقّع فيها المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك كارليس ريشاك عام 2000، على منديل في مطعم، عندما اتفق مع وكيل أعمال الفتى الأرجنتيني -حينها- للانضمام إلى صفوف النادي الكتالوني، وأصبح بعدها الهداف التاريخي للنادي.

وتشير تقارير إلى أن القصة بدأت عندما هدد والد ميسي بإعادة ابنه إلى الأرجنتين إذا لم يستجب النادي ويوقع معه عقدا بعد نجاحه في الاختبارات الأولية للنادي.

وأراد مدرب برشلونة حينذاك كارليس ريشاك أن يطمئن والد ميسي على الموافقة المبدئية لضم ميسي، فطلب من النادل ورقة بيضاء، فأعطاه منديلا أبيض للكتابة عليه، وكتب على المنديل بحبر أزرق ما يلي: "إنه في تاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2000، وافق المدير الرياضي لبرشلونة على التوقيع مع ليونيل ميسي، على أن يتم ذلك وفق المبالغ المتفق عليها".

وبعد شهر، أكمل برشلونة إجراءات التوقيع مع ميسي لبدء رحلته في النادي الكتالوني، وهو المنديل الذي عرض للبيع في مزاد دار بونهامز، وبدأ عرضه بسعر ابتدائي 300 ألف دولار ، وبيع في نهاية المزاد بـ969 ألف دولار.

واستعرضت حلقة (19-5-2024) من برنامج "شبكات" تغريدات النشطاء بهذا الشأن، التي اتفقت جميعا تقريبا على أن ميسي كان لاعبا أسطوريا في برشلونة وأن كل مقتنياته يجب الاحتفاظ بها في متحف النادي.

وحسب صاحبة الحساب ريم، فإن ميسي يعد "أفضل لاعب في التاريخ، وكل شيء يخصه سيخلده التاريخ، ويتذكره أعداؤه قبل محبيه".

وساند المغرد علي فكرة ريم بشأن مكانة ميسي، مغردا: "هيك أشياء المفروض تضل (تظل) بمتحف النادي وما بتنباع، وحتى إذا انعرضت بمزاد علني لازم النادي يشتريها ويخليها بالمتحف، لأنه ميسي الأسطورة".

من ناحيتها، أبدت الناشطة يارا استغرابها من موقف النادي، وطرحت سؤالا: "لهالدرجة (لهذه الدرجة) وصل الوضع المادي بنادي عريق مثل برشلونة؟ كيف يتم التفريط بقطعة تعتبر بداية تاريخ لأسطورة من أساطير النادي؟".

أما الناشط أبو عمر، فغرد ساخرا من حادثة مماثلة متسائلا: "طيب، والمنديل اللي عيط فيه وساب برشلونة مديونة بسبب عقد تحت الطرابيزة بتاع الـ555 مليون في 4 سنين؟".

ووفقا لإحصائيات صحفية، فإن مسيرة ميسي -التي استمرت مع برشلونة لأكثر من 20 عاما- أحرز خلالها اللاعب 672 هدفا لبرشلونة، وساعد الفريق في الفوز ببطولات مهمة، منها دوري الأبطال 4 مرات، والدوري الإسباني 10 مرات.