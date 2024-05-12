حيرة دورتموند بين الفوز بدوري أبطال أوروبا وخسارته تثير تفاعل مغردين

في مفارقة لافتة أثارت تفاعل منصات التواصل، وجد نادي بوروسيا دورتموند نفسه في حيرة بعد بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ إن فوزه بالبطولة سيدر عليه عائدا أقل مما سيجنيه من ريال مدريد إذا خسر المباراة.

ولأول مرة منذ 11 عاما، تأهل النادي الألماني للنهائي بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدفين دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، في حين بلغ ريال مدريد المباراة الختامية عقب فوزه المثير على بايرن ميونخ 4-3 بمجموع المباراتين.

ويعود سبب حيرة دورتموند بين السعي للفوز بالكأس أو الرضا بالخسارة إلى انتقال الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام الصيف الماضي من صفوفه إلى الملكي مقابل 103 ملايين يورو، عدا الجوائز والإضافات والمكافآت.

وكان دورتموند وضع شرطا إضافيا في عقد انتقال اللاعب، وهو أنه سيحصل على 25 مليون يورو من ريال مدريد حال تحقيق بيلينغهام الألقاب أو فوزه بالجوائز الفردية.

ومن ثم، فإن دورتموند أمام خيارين: الفوز وتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه، لكن في تلك الحالة سيكسب 20 مليون يورو فقط (جائزة المركز الأول)، أو الرضا بالخسارة وأخذ جائزة المركز الثاني (15 مليون يورو) إضافة إلى 25 مليون يورو من ريال مدريد.

مقاطع مضحكة وتفاعل مغردين

ورصد برنامج شبكات (2024/5/12) بعض المواد الساخرة (الكوميكس والميمز) والمقاطع المضحكة على وسائل التواصل التي تناولت حيرة دورتموند بين الفوز والخسارة.

كما رصد جانبا من تعليقات مغردين على تلك الحيرة، ومن ذلك ما كتبه عبده: "بيلينغهام رجع المال اللي عليه بالفوز بكأس السوبر الإسباني والليغا، والآن نهائي أبطال أوروبا وريال مدريد تحصد في المال والألقاب وابكِ يا برشلوني".

في حين رأى عبدو السيد أن "أموال عقد (بيلينغهام) سيستفيد منها النادي، لكن إحراز اللقب سيستفيد منه اللاعبون عبر منح اللقب، وكذلك مسيرتهم الشخصية، ولهذا اللاعبون سيفضلون اللقب".

وتساءل محمد "هل دورتموند يحتاج إلى مبلغ بسيط مثل 25 مليون؟"، مضيفا: "بالعكس، لو فاز سيحصل أكثر من خلال الانتشار كفريق بطل وعقود الرعاية".

ومتفقا، غرد يعقوب: "هذه البطولة قيمتها المعنوية أكثر بكثير من القيمة المادية.. والقيمة المادية الحقيقة ليست في الـ25 مليون.. في أندية مثل باريس صرفت أكثر من 500 مليون عشان يتوج باللقب".

وستلعب المباراة النهائية في الأول من يونيو/حزيران المقبل على ملعب ويمبلي بلندن.