طرد رونالدو في ديربي الرياض يثير انقساما حادا بين جمهور المنصات

صنع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحدث في ديربي الرياض بين فريقه النصر وغريمه التقليدي الهلال في مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم، التي عرفت تأهل الأخير إلى المباراة النهائية.

لكن رونالدو لم يخطف الأضواء بهز شباك الزعيم، بل باشتباكه مع مدافع الهلال علي البليهي في الدقيقة الـ85 من عمر المباراة، ثم ضربه في صدره مرتين بمرفقه، ليسقط لاعب الزعيم أرضا، مما أدى إلى تجمع لاعبي الفريقين حولهما ومن ثم اندلعت مشادات بين الجانبين استمرت عدة دقائق.

واضطر حكم المواجهة للتدخل في نهاية المطاف ليشهر البطاقة الحمراء في وجه النجم البرتغالي المخضرم، الذي صفق للبليهي قبل خروجه من المستطيل الأخضر، كما طالب الجمهور بالتصفيق له، في إشارة إلى أنه قام بالتمثيل أمام الحكم في المباراة التي خسرها النصر 1-2.

وانتقلت المشادات إلى دكة الاحتياط، إذ انتقد البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر قرار حكم اللقاء في مؤتمر صحفي، وقال "رونالدو لم يفعل أي شيء يستحق عليه الطرد، وما فعله لاعب فريق الخصم مسرحية".

بدوره، رد البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال على نظيره ومواطنه كاسترو، قائلا: "رونالدو سيظل أحد أهمَّ لاعبي العالم، لكننا نملك أفضل لاعبين في الدفاع كوليبالي والبليهي، ومن الصعب اللعب أمامهم".

انقسام افتراضي

لقطة رونالدو وطرده من ديربي الرياض استحوذت على اهتمام منصات التواصل الاجتماعي، حيث رصد بعضها برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2024/4/9)، وسط انقسام في الآراء بين مبرر لما فعله فوق المستطيل الأخضر ومنتقد لسلوكه غير الاحترافي.

وفي هذا الإطار، أشاد عبد العليم بقدرة مدافع الهلال على خنق رونالدو فوق الميدان، وقال "من بداية مسيرته لليوم، مر على رونالدو لاعبون كثر كانوا يلاعبونه الند للند.. يتفوق عليهم بمباراة ويتفوقون عليه بأخرى.. لكن أنا متأكد ما مر ولا بيمر عليه مثل علي البليهي.. اكتساح وتحجيم تام".

بدوره، انبرى عمر بن عبد العزيز للدفاع عن النجم البرتغالي، وقال في هذا السياق "رونالدو وصل 39 عاما والناس ما زالوا ينتظرون سقوطه حتى يتشفوا فيه.. عطني اسم لاعب واحد فقط خرج من أوروبا والناس تتكلم عنه بهذا الشكل".

وأشار خميس الرميثي إلى أن مدافع الهلال دخل التاريخ بتسببه بطرد الهداف البرتغالي، وأضاف "مجرد إنك تتسبب بطرد كريستيانو هذي (هذه) بطولة بحد ذاتها أكبر من كل بطولات الهلال في كل تاريخه".

وتابع أن "البليهي لو أخذ 10 بطولات آسيا بتكون شهرته بنفس الشهرة في تسببه بطرد لاعب بقيمة كريستيانو".

من جانبه، استحضر ياسر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الغريم التقليدي لمنافسه البرتغالي، وقال "يبقى هذا الفارق بين رونالدو وميسي.. مستحيل ترى ميسي يضرب بهذا الشكل القبيح".

أما ذيب الطنايا، فقد تساءل عن قدرة الجهات الكروية المختصة في فرض عقوبة توازي ما فعله قائد النصر، قائلا "هل ستكون لجنة الانضباط شجاعة، مثل شجاعة الهويش، وتصدر عقوبة مشددة على رونالدو وكثرة تجاوزاته؟".

تجدر الإشارة إلى أن حكم اللقاء وصف في تقريره تصرف رونالدو بالمشين، في حين ذكرت صحف رياضية سعودية أن "الدون" ينتظر عقوبة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد تصل إلى إيقافه مباراتين متتاليتين.

وكان رونالدو قد قام في فبراير/شباط الماضي بحركة "غير أخلاقية" لجماهير نادي الشباب في مباراة بالدوري السعودي، عوقب على إثرها بالإيقاف مباراة واحدة ودفع غرامة 30 ألف ريال سعودي (نحو 8 آلاف دولار).