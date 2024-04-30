كيف علق مغردون على إغلاق كنتاكي 108 من فروعها بماليزيا؟

أثار إغلاق مطاعم كنتاكي الأميركية 108 من فروعها بماليزيا تفاعلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي في ظل ما أفادت به تقارير محلية من أن ذلك يأتي على خلفية المقاطعة التي جاءت ردا على هجمات إسرائيل على غزة.

وكانت سلسلة مطاعم كنتاكي الأميركية الشهيرة دخلت دولة ماليزيا لأول مرة عام 1973، ووصل عدد فروعها في الوقت الحالي إلى نحو 600 مطعم في مختلف أنحاء البلاد.

وأمس الاثنين، أعلنت شركة كيو إس آر براندس الماليزية المالكة لسلسلة مطاعم كنتاكي في البلاد، إغلاق بعض فروع مطاعمها بشكل مؤقت، وقالت في بيانها إن الإغلاق يأتي استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة.

غير أنه قبل أيام من هذا الإعلان، نشرت صحف ماليزية تقارير تفيد بأن الشركة أغلقت 108 فروع في 13 ولاية، منها العاصمة كوالالمبور، وقالت الصحف إن سبب الإغلاق يرجع إلى تأثير حملات المقاطعة.

وقالت صحف ماليزية إن فروع كنتاكي في البلاد كانت شبه خالية من الزبائن خلال الأسابيع الماضية، وإن مبيعاتِها انخفضت بشكل حاد، وإنها كانت تُدار بواسطة 10 عمال في المتوسط، لكن العدد انخفض إلى عاملين اثنين فقط.

ورصد برنامج شبكات (30/4/2024) جانبا من تفاعل مغردين من هذا الإغلاق، ومن ذلك ما كتبته آلاء حسن "ضربة كبيرة لكنتاكي.. هذه هي المقاطعة وتأثيرها القوي.. للي يقول ما بتأثر بقولك همه الشعب الماليزي علموك إنه حقيقي بتأثر".

وحيا حمود النوفلي الشعب الماليزي على مقاطعته، وكتب "هكذا أمة الإسلام تنقض على عدوها اقتصاديا إذا لم تقدر عسكريا.. ما قالوا تضرروا أبناء البلد وتسرحوا كما يقول المرجفون".

أبسط الأسلحة

وفي السياق ذاته، غرد أسامة شحاتة "حقيقي المقاطعة أبسط الأسلحة لمحاربة الكيان الصهيوني، لكن إذا وجدت العزيمة. المقاطعة هي أقوى الحروب الاقتصادية لمواجهة دول الغرب".

في حين رأى النجار أبعادا أخرى للمقاطعة من خلال هذا الإغلاق حيث قال "المقاطعة مش بس فيها ضرر على الصهاينة اللي بيقتلوا إخواتنا.. المقاطعة خير لينا وفرصة استثمارنا إنه يكبر ونستغنى عن المنتج الأجنبي ونكبر منتجاتنا المحلية".

أما صلاح، فرأى في تعليقه أن "الاقتصاد الأميركي عبارة عن مجموعة اقتصاديات تشكلها الشركات الكبرى مثل ماكدونالدز وكوكاكولا وشركات الملابس وإنتاج الأفلام.. اقتصاد أميركا تزود به إسرائيل لمحاربتنا وقتلنا".

وكبدت المقاطعة كذلك الشركة المالكة لسلسلة مقاهي ستاربكس في ماليزيا خسائر بلغت نحو 9 ملايين دولار في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما انخفضت مبيعاتها بنسبة 38%.

كما أوقفت شركات عالمية بيع حصصها في الشركات الماليزية التي تدير علامات تجارية أميركية، خوفا من الخسارة، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

كذلك أوقفت شركة سي في سي كابيتال بارتنرز الأوروبية بيع حصتها بنسبة 21% وقيمتها 252 مليون دولار، في الشركة الماليزية التي تملك مطاعم كنتاكي، وأوقفت شركة جنرال أتلانتيك الأميركية بيع حصتها بنسبة 20% وقيمتها 54 مليون دولار، في الشركة المشغلة لستاربكس.