كيف علق ناشطون على رفض 30 عسكريا إسرائيليا أوامر الاستدعاء؟

بينما يباشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستعدادات لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، متجاهلا التحذيرات الإقليمية والدولية، يصطدم بمعارضة لهذا الاجتياح من داخل مؤسسة الجيش نفسها.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نحو 30 جنديا من لواء المظليين الاحتياطي بجيش الاحتلال الإسرائيلي رفضوا أمرا بالاستعداد لعملية رفح، بعد تلقيهم أوامر من قادتهم، بدعوى أنهم مرهقون، ولم يعودوا قادرين على مواصلة القتال.

ويكشف رفض جنود في قوات الاحتياط الاستعداد للهجوم على رفح حجم الإرهاق الذي أصيب به الجنود بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب، وأن قادتهم لن يجبروهم على ذلك، وفق ما أشارت إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وهدد نتنياهو بالهجوم على رفح أكثر من 4 مرات خلال شهر واحد فقط. في حين حذره وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش من "رفع الراية البيضاء إذا ما ألغى أمر اجتياح رفح".

جيش مهزوم ومنهك

وقد رصدت حلقة (2024/4/29) من برنامج "شبكات" بعض تعليقات وتغريدات جمهور وسائل التواصل الاجتماعي على خبر رفض نحو 30 جنديا إسرائيليا أوامر الاستعداد للقتال في رفح.

وكتب سالم يقول "هم يعرفون -أي الإسرائيليين- أنهم مجرمو حرب، ويقاتلون من أجل الفلوس، لكن الآن صار القتال عبارة عن انتحار ولا أحد يقدم رقبته مقابل الفلوس".

وفي رأي ابن الحاج، فإن "هذا الكيان انتصر بالإعلام والابتزاز والخيانة، هذه الركائز الثلاث تم نسفها في حرب غزة التي عرت جبنه ووحشيته، لم يستطع أن ينافق، لأنه تعود على ارتكاب الجرائم والاعتماد على الدول الغربية للحيلولة دون إدانته".

ويعتقد محمود "أن هذه رسالة بأن جيش الاحتلال سيدخل رفح مع أو بدون الـ30 جنديا، وإلا لما تسرب مثل هذا الخبر، لأن 30 يعد رقما كبيرا".

وغرّدت هويدا تقول "العدو مهزوم، وجنوده مقهورون منهكون، ما يقارب من 30 جنديا رفضوا العودة للقتال، جنرالاتهم اعترفوا بالهزيمة، رفح ستكون مقبرته".

وأوردت حلقة شبكات تغريدة لمعلق إسرائيلي يدعى آرون قال فيها "أقول لحكومتنا إذا كان الجنود مرهقين، فيجب سحب الجيش من قطاع غزة وإنهاء هذه الحرب، وليس الدفع بجيش متعب نحو الموت".