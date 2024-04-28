كيف علق إسرائيليون على فيديو القسام "ضغطكم فشل في تحرير أبنائكم"؟

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس السبت مقطعا لأسيرين إسرائيليين يطالبان بمواصلة التظاهر ضد حكومة نتنياهو من أجل إجباره على التوصل إلى صفقة تبادل فورية، وهو ما أثار تفاعلا بالشارع الإسرائيلي.

ومنذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اتبعت حكومة الاحتلال سياسة "الضغط العسكري" على حركة حماس، زاعمة أن هذا النهج هو السبيل الوحيد للإفراج عن أسراها في قبضة المقاومة.

لكن بعد 6 أشهر من المعارك الضارية التي خاضها جيش الاحتلال مع المقاومة في مختلف مناطق القطاع لم تستطع إسرائيل تحرير أسراها، لكن من أفرجت عنهم القسام بموجب صفقة تبادل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحتى من وصلوا إليهم قتلوا بنيران جنودهم.

وفي فيديو القسام الأخير -الذي جاء بعنوان "الضغط العسكري فشل في تحرير أبنائكم"- بكى أحد الأسرى وهو يوجه رسالة إلى عائلته، كما ناشد المتظاهرين الاستمرار في الضغط على نتنياهو وحكومته، مضيفا "آمل أن نلتقي قريبا".

واستجاب الشارع الإسرائيلي لصرخات الأسيرين، وشارك نحو 10 آلاف شخص في مظاهرة أمام وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى وإسقاط حكومة نتنياهو، واندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين، واعتلقت عددا منهم، بينهم زوجة أحد الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

مزعج لحد الجنون

ورصد برنامج شبكات (2024/4/28) جانبا من تعليقات إسرائيليين على فيديو القسام، ومن ذلك ما كتبه تسفي جوتليب "نتنياهو يمنع التوصل إلى صفقة تبادل بكل الطرق الممكنة، أحدث مقاطع الفيديو التي نشرتها حماس مثير للقلق ومحزن للغاية ومزعج إلى حد الجنون".

أما دويد موشيه فغرد "كلما أفكر في المختطفين أشعر بالاحتراق الداخلي، كيف تتركهم حكومة الحقد والازدراء والدمار والانحلال حتى الموت؟ يجب معاملة المختطفين كأفراد من عائلتنا".

بدوره، قال يوناتان كوهين "نعرف جميعا أن الضغط العسكري لن يؤدي في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح المختطفين، بل على العكس سيؤدي إلى موتهم، الأهم الآن هو إعادتهم إلى وطنهم، ومن دون ذلك لا يوجد نصر، لا نصر كامل ولا جزئي".

وكتب ديفيد إيثان "دعونا نقارن بين حكومة حماس وحكومة نتنياهو، من لا يكذب؟ من الأكثر إخلاصا لشعبه؟ من على استعداد للتضحية بنفسه وعائلته من أجل شعبه؟ ربما في المستقبل سنترك حماس تدير إسرائيل ونرسل بيبي إلى غزة".

بدورها، نشرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بيانا للتعليق على الفيديو الأخير للأسيرين قالت فيه "على حكومة نتنياهو الاختيار، إما اجتياح رفح أو إبرام صفقة تبادل لإعادة المختطفين من غزة، علينا الاعتراف بأن الضغط العسكري على حماس قد فشل، ويجب أن نغير أسلوبنا".