بعد إصابته بحادث.. بن غفير مستاء لتمني أحد مواطنيه موته ومغردون يعلقون

أصيب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بجروح وصفت بالخفيفة والمتوسطة بعد تعرضه لحادث سير بسبب تخطي سيارته الإشارة الحمراء، وفق إعلام عبري، وهو ما أثار تفاعلا في منصات التواصل الاجتماعي.

وتعرض بن غفير لحادث السير أول أمس الجمعة في مدينة الرملة، حيث انقلبت سيارته أثناء عودته من موقع حادثة طعن أصيبت فيها مستوطنة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع إسعاف بن غفير في الشارع ثم نقله إلى المستشفى، وذكرت صحف إسرائيلية أن ابنة وزير الأمن القومي وسائقه ومرافقه الشخصي أصيبوا كذلك في حادث السير.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخالف فيها بن غفير قوانين السير، فوفق وسائل إعلام إسرائيلية ارتكب بن غفير 80 مخالفة مرورية في السنة الماضية، من بينها استعمال الهاتف أثناء القيادة وتجاوز السرعة والقيادة بدون حزام الأمان.

وليس بن غفير الوحيد الذي يتخطى الإشارة الحمراء، فابنه أيضا يأمر سائقيه بارتكاب مخالفات مرورية قد تعرض سلامتهم للخطر، وفق مصادر أمنية لصحيفة هآرتس.

أما السائق الخاص ببن غفير فقد كانت له سوابق في تجاوز السرعة وسحبت رخصة القيادة الخاصة به لمدة 50 سابقا، وفي عام 2022 قُبض عليه بسبب قيادته بسرعة 147 كيلومترا في مكان الحد الأقصى للسرعة فيه هو 80 كلم في الساعة، ودفع غرامة توازي 390 دولارا، وألغيت رخصته لمدة عامين.

تفسيرات مختلفة

وتفاعل مغردون مع هذا الحادث وتفاصيله، ورصد برنامج شبكات (28/4/2024) جانبا منها، ومن ذلك ما كتبته توفة "أعتقد أنه هرب من موقع عملية الطعن، ومن شدة خوفهم وجبنهم انقلبت سيارته".

فيما تساءلت ليا في استنكار وسخرية "وزير الأمن ويخالف الأمن والقوانين ويقطع الإشارة الحمراء، إذا الوزير هيك فما بالك بباقي الشعب؟ ولسا بيقولوا دولة ديمقراطية وتحترم القانون".

وكتب عبد الله "هذه الأيام بن غفير في كل مكان، مرة يطالب بقتل المعتقلين الفلسطينيين، مرة يحاصروه ويحاولوا يعتدوا عليه، كثرة ظهوره بهذه الطريقة غير مبشرة".

أما أحمد فيرى أن الحادثة "قد تكون مدبرة من منافسين سياسيين له، بما في ذلك من داخل الائتلاف الحاكم"، مضيفا "الطريقة التي تنتهي بها الحياة السياسية لكثير من ساستهم مريبة وتوحي أن بعضهم يكيد لبعض، سواء مكيدة صحية أو قانونية".

وكتب بن غفير على منصة إكس بعد خروجه من المستشفى مصابا بكسر في الأضلاع وكدمات خفيفة "من المحرج أن أرى الناس يتمنون موتي علانية، من بينهم شخص كان ضابط شرطة سابقا، إنها ظاهرة حقيرة، وأمر مخزٍ أن يكون مثل هذا الشخص قد شغل ذات مرة منصبا رفيعا في الشرطة".