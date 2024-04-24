صورة للاعبي الأهلي المصري مع علب كوكاكولا تضع النادي بمواجهة غضب ومطالب جماهيرية

تفاعل جمهور الكرة المصرية على منصات التواصل مع اتهامات بعض المشجعين للنادي الأهلي بأنه يعتمد على أموال الرعاية التجارية من شركة كوكا كولا التي تتهم بدعم إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة.

وعززت صورة للاعبي الأهلي وهم يشربون الكوكا كولا استياء الكثيرين من جماهير الكرة المصرية، رغم أن الصورة قديمة، وتعود لإعلان نشر لأول مرة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول أي قبل العدوان الإسرائيلي على غزة.

وعقب بدء العدوان انطلقت مبادرات في العديد من الدول العربية والإسلامية دعت لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل ومن ضمنها شركة المشروب الغازي كوكا كولا، نسبة لبعض التقارير التي تشير إلى أن هذه الشركة العالمية تدعم إسرائيل في حربها على الشعب الفلسطيني.

وضمن المكايدة الجماهيرية بدأ بعض مشجعي نادي الزمالك بتداول شعار الأهلي على علبة كوكا كولا والتي يطالبون بمقاطعتها متهمين النادي بعقد شراكة جديدة مع كوكا كولا، بالرغم من أن الصورة توضح أن العقد قديم وتعود لعام 2020 عندما احتفت شركة كوكا كولا باللاعب مؤمن زكريا وبفوز الأهلي بالدوري الـ42.

وأطلق بعض المشجعين وسم (افسخ التعاقد يا أهلي) وتداولوا من خلاله دعوات لشراء منتجات الرعاة التي سبق أن أطلقها رئيس شركة الأهلي لكرة القدم عدلي القيعي.

حلقة 24-4-2024 من برنامج "شبكات" استعرضت تعليقات النشطاء حول اتهامات بعض المشجعين للنادي الأهلي بأنه يحصل أموال الرعاية التجارية من شركة كوكا كولا الداعمة لإسرائيل، وتباينت تغريدات النشطاء بين من دعوا إلى جعل التضامن مع غزة ودعمها أولوية، وآخرين حاولوا تبرير موقف النادي الأهلي.

غزة أولا

الناشط محمد أكد أن موالاة غزة ودعمها هي الأولوية التي يجب أن يجتمع الكل حولها وغرد "فلتسقط كل الانتماءات أمام حب غزة، لا زمالك لا أهلي ولا غيره، الانتماء لغزة هو البوصلة وعلينا جميعا أن ندرك هذا الانتماء للإنسانية أولا".

بينما دعا المغرد أحمد عمر إلى ضرورة أن يتخذ الجميع موقفا وقال: "مقاطعة النادي الأهلي واجب وطني لحد ما إدارته تفوق لنفسها"، وأكمل مستنكرا: "إزاي (كيف) يتحول الموقف من دعم غزة بحملة إغاثة، لإضافة كوكا كولا وليبتون وشل لرعاية النادي الأهلي؟".

ومن ناحيته برر المغرد كريم موقف النادي الأهلي موضحا أن "دي حملة بايخة وواضحة جدا مين وراها، عقد قديم أصلا قبل الحرب هيفسخوه بشرط جزائي، كلنا مجبرين فلذا منزايدش (لا نزايد) على بعض".

واتفقت صاحبة الحساب جودي مع كريم في أن عقود الرعاية تحكمها شروط جزائية وقالت "فسخ التعاقد بشرط جزائي كبير جدا يمكن يدمر النادي، فاللي علينا إحنا نقاطع".

أما المشجع أحمد الشيخ فأكد على انتمائه للنادي وغرد "أنا مستحيل أقاطع الأهلي"، وعبر عن أمنيته أن تتخذ الإدارة موقفا "لكني حزين جدا ونفسي مجلس الإدارة يأخذ قرار شجاع وكل الأهلاوية هيساندوه ويدعموه".

ونقل موقع القاهرة 24 المصري تصريحات عن مصدر في النادي الأهلي قال فيها: النادي الأهلي كان ولا يزال حريصًا على دعم ومساندة الأشقاء في قطاع غزة، غير أن النادي ومجلس إدارته يلتزمان بتعاقداته التي أبرمها قبل بداية الأزمة من الأساس، وبعد انتهاء التعاقد الحالي سيكون النادي الأهلي قادرًا على تقييم كافة الأمور فيما يخص التعاقدات الجديدة، واتخاذ القرار المناسب.