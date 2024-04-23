ولدت من رحم الموت.. تفاعل واسع مع الطفلة الفلسطينية صابرين

تفاعل مغردون مع الرضيعة الفلسطينية صابرين التي خرجت حية وبصحة جيدة من رحم أمها الشهيدة، حيث وصفها البعض بأنها تلخيص لما تعيشه فلسطين اليوم.

تفاعل مغردون مع الرضيعة الفلسطينية صابرين التي خرجت حية وبصحة جيدة من رحم أمها الشهيدة، حيث وصفها البعض بأنها تلخيص لما تعيشه فلسطين اليوم.

وكانت الأم الحامل قد وصلت إلى المستشفى وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة وتوفيت فور دخولها المستشفى، لكن الأطباء تمكنوا من إخراج صابرين من رحمها لتتنفس هواء الدنيا في قطاع غزة الذي بات أخطر بقعة على كوكب الأرض.

وفقدت الرضيعة أختها التي استشهدت مع والدها و16 آخرين بينهم 13 طفلة من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على مخيم الشابورة في مدينة رفح.

كانت أختها الشهيدة تحلم بتسميتها "روح"، لكنهم سموها صابرين على اسم أمها الراحلة، وهي الآن في حالة صحية مستقرة.

تلخيص لحال فلسطين

وعلق مغردون كثيرون على هذا المشهد الذي يعكس ما وصلت إليه الإنسانية من انحدار في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة، حيث قال فراس "إن الطفلة تعبر عن خلاصة الوضع الفلسطيني.. ولادة من رحم الموت".

أما أروى فكتبت تقول: "حكمة لله بكل أمر، ليبقى من أصلابهم من يحمل ذكرهم"، فيما قال جالو العسان إن هذه الحرب "ستجعل إنسانيتنا في الحضيض، لا أدري لماذا عجز الغرب عن إيقافها حتّى الآن؟".

وسخرت ساندرا ناصر من الولايات المتحدة وأوروبا بقولها: "خلِّ بعد هذه الحرب أوربا وأميركا يتكلموا عن حقوق الإنسان والمرأة والطفل، هما يدعمان كيانا صهيونيا محتلا يرتكب إبادة جماعية بأموالهم وأسلحتهم".

ولدت صابرين يتيمة الأبوين وهي الآن وحيدة في هذا العالم بعد رحيل عائلتها، شأنها شأن 17 ألف طفل على الأقل فقدوا الأبوين أو أحدهما وفق إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".