إسباني يختبئ في حمام ليشاهد مباراة كرة قدم ويثير ضجة على المنصات

بعد أن عجز عن الحصول على تذكرة لحضور مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، اهتدى مشجع إسباني إلى حيلة مكنته من متابعة المباراة والاستمتاع بها.

وقد بلغت أسعار تذاكر المباراة التي كان يترقبها الجميع أكثر من 300 يورو للتذكرة الواحدة لمن تسنى له الحصول عليها، إذ إن التذاكر بيعت جميعها قبل شهر من موعد المباراة.

وتمكن مشجعو نادي ريال مدريد من حجز أكثر من 70 ألف تذكرة، في حين حصل مشجعو مانشستر سيتي -الذين شدوا الرحال لمدريد- على أكثر من 3 آلاف تذكرة.

أما المشجع الإسباني خابيير كايريتا، فقد لجأ إلى حجز جولة في ملعب "البرنابيو" التي تقام بشكل مستمر للراغبين في زيارة الملعب، ثم تسلل لحمام الملعب، وقضى ليلة كاملة مختبئا من حراس الأمن، حتى يتسنى له حضور المباراة.

غير أن المشجع دعا الشباب إلى عدم تقليده، قائلا: "لا أريد أن أكون قدوة لمن يشاهدون الفيديو، لا تقوموا بما قمت به".

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وأثارت فكرة كايريتا بالاختباء في حمام الملعب لحضور المباراة تفاعلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت بعضها حلقة (2024/4/15) من برنامج "شبكات".

وكتب ماثيوس: "لا تصدقوه، هؤلاء اليوتيوبرز يقومون بكل شيء بموافقة المكان، وبإذن قانوني، فقط لرفع المشاهدات، مستحيل أن يكون قد قضى الليلة من دون موافقة الأمن".

وتساءلت صافانا "ماذا عن كاميرات الملعب؟ لماذا لم تلتقطه وهو يتجول ليلا ويخرج من حمام لآخر؟ ماذا إن كان شخصا ينوي السرقة أو القيام بجريمة؟".

أما علي فقال "حب الملكي ممكن يخليني أختبئ تحت الأرض.. لا ألومه، لكن حركة فيها مجازفة، لأنه لو أمسكوا به، فسيعاقب بتهمة اقتحام المكان".

وكتب رامي " فقط لأنه محظوظ لا يعني أنها فكرة جيدة، الآن لا أعرف إن كان ذكيا بنشر هذا المقطع أم أنه ورط نفسه في مشكلة وسيشاهد الإياب في السجن".

ويذكر أن مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي ستقام الأربعاء المقبل في ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر لتحديد أي الفريقين سيلعب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وسيكون الحضور كبيرا والتذاكر ربما قد بيعت جميعها.