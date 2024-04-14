قتيل ومصابون وعشرات العالقين.. غضب على المنصات بعد حادث تلفريك أنطاليا بتركيا

تفاعل نشطاء المنصات مع حادث اصطدام إحدى مقصورات التلفريك بعمود مكسور في مدينة أنطاليا التركية يوم الجمعة الماضي، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ عشرات الركاب بعدما علقوا لمدة 23 ساعة داخل مقصورات التلفريك، الذي يربط مدينة أنطاليا بقمة تونكتيبي على ارتفاع 618 مترا، ويعتبر أحد أشهر معالمها.

وبحسب وزير الداخلية التركي، فقد وفرت الشرطة التركية 607 من أفراد البحث لإنقاذ المدنيين، فضلًا عن 8 مروحيات وطائرة شحن عسكرية و113 مركبة وطائرات مسيرة لإنهاء عملية الإجلاء.

واستعرضت حلقة 14-4-2024 من برنامج "شبكات" أبرز ردود فعل النشطاء على المنصات حول الحادث، والتي تباينت بين تغريدات أظهرت الحزن على الفقيد والمصابين، وأخرى دعت إلى ضرورة التحقيق ومحاسبة المسؤولين.

التحقيق والمحاسبة

حيث عبرت صاحبة الحساب إردين عن امتنانها لسرعة استجابة السلطات وغردت "نشكر الشرطة على جهودها للإنقاذ"، مؤكدة على ضرورة التحقيق والمحاسبة "ولكن ندعوها للتحقيق بشكل عاجل، يجب محاسبة كل من ثبت استهتاره أو إهماله لشروط السلامة".

واتفق المغرد ديلك مع إردين حول ضرورة تطبيق القانون وغرد: "يجب أن يعاقب المسؤول عن هذا الإهمال، هؤلاء المتاجرين بأرواح الناس لا يهمهم سوى الربح المادي".

بينما قدم الناشط أورهان مواساته لأهل الفقيد وقال "تعازينا لعائلة الضحية وبالشفاء للمصابين"، وأكمل منبها إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة، لأن "هذه الأجهزة والآلات غير مضمونة مهما كانت شروط السلامة متوفرة فانتبهوا جيدا".

من جهته عبر مراد عما أحسه حينما رأى الحادث وغرد "أشعر بالحزن من رؤية مقاطع الفيديو، انقلبت الضحكات لبكاء وعزاء، ما ذنب الناس؟".

وقال وزير العدل التركي إن تقريرا أوليا كشف أن الحادث وقع بسبب أربطة غير ملائمة ومتآكلة عند نقاط ربط أبراج دعم التلفريك، وأضاف أنه تم توقيف 13 شخصاً، بينهم مسؤولون في شركة التلفريك، في إطار تحقيق لكشف ملابسات الواقعة.