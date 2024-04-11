كيف فسّر مغردون ظهور كتاب بمقطع كمين الزنة؟ وبِمَ علّق صاحبه؟

تثير الرسائل والتلميحات التي تبثها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- عبر مقاطع الفيديو الموثقة لعملياتهم ضد جيش الاحتلال تفاعلات واسعة، ومنها مقطع كمين الزنة الذي أسموه “كمين الأبرار”.

ووقع الكمين يوم 27 رمضان في منطقة الزنة شرق خان يونس، وجرى خلاله استهداف جنود ودبابات إسرائيلية من المسافة صفر، وأظهرت مشاهد -بثتها قناة الجزيرة- وقوع قتلى ومصابين من الجنود، وتفجير آليات إسرائيلية.

وتضمن مقطع القسام، الموثق لهذا الكمين، لقطة أظهرت أمام عدد من عناصر القسام كتاب "رسائل من القرآن" إلى جانب مخطط العملية، وهم يراجعون خطة تنفيذها.

وأثار ظهور هذا الكتاب في الفيديو بشكل واضح الكثيرين، فهو مجموعة من الحكم والنصائح والإرشادات من القرآن الكريم، ويتضمن رسائل إيجابية عن آيات أو أجزاءٍ من آية، تتبعها أسطر تصف الرسالة أو تشرح الفائدة منها.

ومؤلف الكتاب، هو الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، المولود في مدينة صور اللبنانية، والحاصل على ماجستير في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية.

وأثار ظهور الكتاب في فيديو القسام فضول الكثيرين، ليتصدر الكتاب قائمة الكتب الأكثر بحثا على محركات البحث في المنطقة، كما ارتفعت نسب تحميله بنسخته الإلكترونية.

احتفاء وتفسيرات

ورصد برنامج شبكات (2024/4/17) جانبا من التفاعلات الواسعة التي حاولت تفسير ظهور الكتاب في فيديو القسام وأثره عليهم، ومنها ما كتبته ندى: "لهذا نترقب دائما فيديوهات المقاومة، بمزيج من الحماس والثقة والأمل، لمعرفة إنجازات المقاومة الباسلة ونفهم رسائلها".

أما محمد ففسر الأمر في تغريدة كتب فيها "الكتاب هو هدية القسام لنا، رسائل من القرآن، يخاطبنا نحن، القرآن ليس للقراءة وطأطأة الرأس إنما قراءته والعمل به، والعمل به، والعمل به".

وبينما غرد نادر: "الكتاب أول شيء جذب انتباهي.. حبيت انو أقرأ نفس الاشياء الي يقروها! حسيت بنوع من الفخر!"، قال عبد الله "أكثر اثنين اغبطهم، فايز الدويري وأدهم شرقاوي لأن القسام ذكروهم وكرموهم وزادوهم فخرا واعتزازا".

وفي تعليقه، قال مؤلف الكتاب أدهم شرقاوي، إن لديه الكثير من المشاعر والقليل من الكلام، مضيفا أن أبرز شعورين يكتنفانه بعد هذا الظهور الشعور بالفخر و"الامتنان لهذه الثلة المؤمنة الوفية وهم أصحاب الفضل على الجميع ولا أحد له فضل عليهم".