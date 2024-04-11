إطلاق نار بمصلى عيد في أميركا.. ما القصة وكيف تفاعلت منصات التواصل؟

أثار تبادل إطلاق نار في محيط مصلى عيد الفطر المبارك بمدينة فيلادلفيا الأميركية حالة هلع وفوضى بين المصلين، وتفاعلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعادة ما يجتمع المسلمون في أميركا خلال الأعياد والمناسبات بالمساجد والمجمعات الدينية وغيرها، لإحياء طقوس العيد وعاداته وتبادل التهاني والتبريكات.

وبعد صلاة عيد الفطر المبارك، أمس الأربعاء، تجمع نحو 1000 شخصٍ من المسلمين في حديقة ميدان كلارا محمد أمام مسجد فيلادلفيا، بأكبر مدن ولاية بنسلفانيا الأميركية، حيث تجتمع العائلات للاحتفال بالعيد وسط أجواء تملؤها البهجة، تتضمن توزيع الهدايا على الأطفال وتناول الطعام واللعب والسمر.

وبينما المشاركون منهمكون في تلك الأجواء، سُمع صوت إطلاق نار في الحديقة بعد صلاة الظهر، فحدثت فوضى عارمة وبدأ الحاضرون بالفرار، وكانت سيارات الشرطة قريبة من الموقع، وبدأت بتبادل إطلاق النار مع المسلحين، فأصيب 3 منهم.

وقالت شرطة فيلادلفيا إنه بحسب نتائج التحقيق الأولي، كان الحادث اشتباكا مسلحا بين مجموعتين، وأكدت إلقاء القبض على 5 مراهقين مسلحين، وعثورها على 5 أسلحة في المكان، بينما فتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على دوافع الحادث.

اتهام وتشكك

ورصد برنامج شبكات (17/4/2024) جانبا من تعليقات مغردين على الحادث، ومن ذلك ما كتبه منتصر "أشم رائحة إرهاب الصهاينة في هذا الحادث. الصهاينة خطر على العالم كله، وعلى أميركا أن تتوقف عن دعم هؤلاء المجرمين القتلة".

وفي حين غرد محمد أحمد "الأمريكان يلصقون تهمة الإرهاب دائما بالمسلمين، وعندما يكون الإرهابي أوروبي أو أميركي يقولون مريض نفسي"، كتب أحمد مظهر: "هذا الحادث اسمه إطلاق نار على مصلين، واسمه عمل إرهابي عنصري ضد المسلمين".

أما ربيع فقال "هذه خبرية جديدة، كنا متوقعين يكون مطلق النار عنده أزمة نفسية وعقلية مثل كل مرة.. بس إنه يكون إطلاق النار من مجموعتين على بعضهم هيدي جديدة ورح نضمها لمجلد الحجج المتتالية".

بدورها، علقت عمدة مدينة فيلادلفيا شيريل باركر على الحادث في تغريدة عبر إكس، قالت فيها: "خلال احتفال عيد الفطر المقدس، واجه المجتمع المسلم في مدينتنا عنفا مسلحا في حديقة غرب فيلادلفيا. لكل مجتمع ديني الحق المطلق في العبادة بسلام".

في حين أصدر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية بيانا للتعليق على الحادث، قال فيه: "قادة المجتمع المسلم كانوا في طليعة الجهود المبذولة للحد من العنف المسلح في مجتمعنا، وسنواصل دعم هذه الجهود".

وبالتوازي مع ما جرى في حديقة ميدان كلارا محمد في فيلادلفيا، أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية تعرض المسجد الموجود داخل جامعة روتجرز بولاية نيوجرسي ‏الأميركية للاعتداء والتخريب والسرقة من قبل مجهولين، ووصف رئيس الجامعة جوناثان هولواي الحادث بأنه "عمل إجرامي سببه التحيز والكراهية".