"اقضوا عليهم مثل ناغازاكي وهيروشيما".. نائب أميركي يثير موجة غضب لتحريضه على غزة

أثار النائب الأميركي من الحزب الجمهوري تيم والبيرغ حالة استنكار واسعة إثر تحريضه بشكل ضمني على ضرب قطاع غزة بالنووي، وعدم إرسال أي مساعدات إنسانية إلى أهله.

وكان والبيرغ النائب الجمهوري عن جنوب ميشيغان (72 عاما) في اجتماع مع ناخبين، عندما سئل عن إرسال بلاده مساعدات لغزة، فأجاب "لا أعتقد أنه ينبغي لنا ذلك (..) لا ينبغي لنا أن ننفق سنتا واحدا على المساعدات الإنسانية".

وتابع "يجب أن تكون (غزة) مثل ناغازاكي وهيروشيما.. اقضوا عليها بسرعة"، وذلك في إشارة لإلقاء الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على المدينتين اليابانيتين.

وكان سلاح الجو الأميركي ألقى في السادس من أغسطس/آب 1945 قنبلة ذرية تزن 4,5 أطنان على هيروشيما، أسفرت عن مقتل 140 ألف شخص، كما ألقى قنبلة ذرية أخرى بعدها بـ3 أيام فوق ناغازاكي، مما أسفر عن مقتل 74 ألف شخص.

ورصد برنامج شبكات (1/4/2024) جانبا من تعليقات مغردين أميركيين وعرب على هذه التصريحات، ومن ذلك ما كتبته شهرزاد "من سيحاسبه؟ يقول ما يشاء، ويقتلون كيفما يشاؤون، هم يحكمون العالم.. قالها أصلا عملوها في هيروشيما، من حاسبهم؟ّ!".

خطاب كراهية

في حين علق مواطنه إدوارد: "أنت تستخدم خطاب الكراهية وتدافع صراحة عن جرائم ترتكب بحق الإنسانية، وذلك من خلال إلقاء عاصفة نووية على المدنيين في غزة.. أنت عار على منصبك.. افعل الشيء الصحيح، واستقل من الكونغرس".

أما يارا فقالت "إذا حدا عربي قال فلسطين من النهر إلى البحر.. بتقوم القيامة وما بتقعد، وكل المنظمات والعالم يعتبروننا إرهابيين وندعو لإبادة إسرائيل، لك (انظر) حتى فيسبوك بيحاربنا، فما بالك بسياسي يقول نضرب نوويا، ونبيد أهل غزة، عادي بتمر، سلامات ولا حدا بيحكي.. لك (انظر) معقول ما في شرفاء بأميركا يحاكموهم على هالكلام".

بينما كتب علي: "هل هذا البني آدم طبيعي بوعيه ولا نايم؟؟ ولا كان آخدلو (أخذ) جرعة مهدئات قبل ما يحكي هالحكي.. الإسرائيليون استحوا يقولون هالكلام.. الظاهر إنو (إنه) حب يظهر تعاطفو (تعاطفه) مع الإسرائيليين قام تحمس بزيادة".

في حين، تناول رودريك الأمر من زاوية مختلفة، بقوله: "من وجهة نظر تقنية بحتة.. إن إلقاء قنبلة نووية على غزة قد تكون له آثار جانبية على إسرائيل.. تهب الرياح حيث تشاء".

وحاول النائب تيم والبيرغ استدراك موقفه بالقول إنه لم يقصد ضرب غزة بالنووي، مضيفا "كلما انتهت هذه الحرب بسرعة، استطعنا حماية أكبر عدد من المدنيين، وكلما استسلمت حماس وروسيا بشكل أسرع.. استطعنا المضي نحو الأمام".