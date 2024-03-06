كيف قلب تعطل فيسبوك وإنستغرام الطاولة رأسا على عقب؟.. نشطاء يوضحون

أثار العطل الفني الذي أصاب تطبيقي “فيسبوك” و”إنستغرام” -أمس الثلاثاء- قلقا واسعا في أوساط مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع خشية بعض النشطاء تعرض حساباتهم الشخصية إلى عملية اختراق.

وكان موقع "داون ديتيكتور" -المتخصص في تتبع أعطال المواقع- قد رصد أكثر من 500 ألف بلاغ بالعطل من كافة أنحاء العالم خلال ساعة أو ساعتين.

وبدا الملياردير الأميركي إيلون ماسك -مالك منصة إكس- في غاية السعادة بالعطل الذي أصاب فيسبوك وإنستغرام، ونشر صورة مفادها أن تطبيقه يبقى رقما صعبا و"لا غنى عنه" في عالم التواصل الاجتماعي.

بدورها، سارعت شركة "ميتا" للاعتذار عن الخلل الفني الذي أصاب منصاتها، مشيرة إلى أن "مشكلة فنية تسببت في مواجهة الأشخاص صعوبة في الوصول إلى بعض خدماتنا. قمنا بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

بين مستاء وسعيد

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2024/3/6)- تفاعل المغردين مع الواقعة التي هزت المنصات الافتراضية، وسط بحث البعض عن أسباب ما حدث والدروس المستفادة، فيما توجه آخرون إلى منصات بديلة، ومن بينها إكس (تويتر سابقا).

وفي هذا السياق كشف بعض المغردين ماذا فعلوا في وقت العطل الفني، إذ قال سمير "يا جدعان أنا قفلت الراوتر، وفتحته 20 مرة.. طلع مارك زوكربيرغ (المالك والرئيس التنفيذي لشركة ميتا) هو الذي يجب أن يغلق ويفتح الراوتر".

بدورها، علقت سوسن على ما حدث "فكرتهم تهكروا وأحاول مماطلة الهاكر وأغير الباسورد (الرقم السري)، بس كل ما أسجل دخول يطردونني".

ورأى سليم أن مالك منصة "إكس" المستفيد الأول مما حدث، وأضاف "ما أحد مستفيد غير إيلون ماسك، الكل على تويتر يبحث عن السبب، والناس الذين بتويتر لا يهتمون لفيسبوك أصلا".

من جانبه أبدى تيسير سعادته للعطل الفني الذي أصاب بعض التطبيقات الاجتماعية، وقال "الحمد لله أنه تعطل، فرصة نرجع نتواصل مع بعض بطريقة أكثر إنسانية. وأهم شيء ما نعود نقرأ ونسمع ما هب ودب".

وسلط أحمد الضوء على تعلق الناس بهذه المنصات والأضرار الناتجة عنها، وأضاف "ساعة أظهرت مدى هشاشة الناس في هذا الوقت، ومدى ارتباطهم بالواقع الافتراضي، وأصبح واضحا للعيان مدى السيطرة العقلية والفكرية وسهولة التحكم بعقول الناس عن طريقه".

تجدر الإشارة إلى أنه بسبب هذا الخلل خسر مالك شركة ميتا نحو 100 مليون دولار خلال هذه الساعة، وانخفض سعر سهم شركته بنسبة 1.5%.