حذر وقلق بالمنصات من قرار واشنطن المشاركة في الإنزال الجوي بغزة

تفاعل نشطاء المنصات مع قرار الولايات المتحدة الأميركية انضمامها إلى الدول التي نفذت عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت تنفيذ عملية إنزال المساعدات بمشاركة القوات الجوية الملكية الأردنية، وشاركت في هذا الإنزال 3 طائرات شحن عسكرية من طراز C-130، وأسقطت 66 حزمة مساعدات، تحتوي على 38 ألف وجبة طعام جاهزة، وأدوية وحفاضات ومواد نظافة.

وبحسب تقارير، فإن طائرات الشحن الأميركية أقلعت من قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية بالقرب من العاصمة الأردنية عمّان، وأكملت مسارها نحو قطاع غزة، وأفرغت حمولتها بالمظلات على طول ساحل القطاع.

حلقة (3/3/2024) من برنامج "شبكات" رصدت بعض ردود الفعل لنشطاء ومغردين حول عمليات الإنزال الجوي للمساعدات في قطاع غزة والتي تباينت بين من أشاروا إلى عدم جدوى العملية وقللوا من أهميتها مقارنة بالنقل بالشاحنات نسبة لقلة حمولة الطائرات وبين مغردين آخرين حذروا من أن تكون وراء سماح إسرائيل بالإنزال الجوي للغذاء أهداف أخرى.

حذر وقلق

الناشط محمد رسمي أشار إلى أن مجموع ما أنزلته 5 دول هو 45 طنا، في حين أن الشاحنة الواحدة تحمل في المتوسط 17 طنا، وأكمل يقول: "يعني الخمس دول أنزلوا شاحنتين ونصف!! يعني العملية استعراضية".

وفي المقابل عبر المغرد هشام العمري عن شكره وامتنانه لعمليات الإنزال، موضحا أن أي جهد مهما كان صغيرا يجب أن يكون محل تقدير وشكر، وقال "نتمنى أن يستمروا وأن يكون جهدهم هذا معديا لجميع الدول العربية والإسلامية".

أما الناشط عبد الرحمن حسين فغرد منبها إلى أن إصرار إسرائيل على إنزال المساعدات جوا له عدة أهداف:

أولا التحكم في حجم المساعدات بما يخدم أهداف عمليتها العسكرية، وثانيا تهجير الناس والضغط بسلاح الجو على المفاوض الفلسطيني.

وثالثا إبعاد حكومة حماس عن المشاركة بتوزيع المساعدات وإدارة القطاع، وأخيرا إنهاء دور الأونروا والمؤسسات الخيرية في إغاثة الناس.

من جهته، أبدى المغرد عبد السلام الرعيدي تعجبه من عملية الإنزال الجوي للغذاء وقال: "من استطاع المساعدة عن طريق الجو، بديهي يستطيع المساعدة عن طريق البر".

أما صاحب الحساب أبو المهندس فدعا المجتمع الدولي إلى عدم النفاق وأوضح أن الإنزال الجوي يتم في حالة كان المحاصر في جزيرة أو على قمة جبل أو في وادي سحيق ولا يكون على منطقة لها حدود مع جيران ولها شواطئ ممتدة، وأكمل تغريدته: "مشان الله (بالله عليكم) لا تستهبلوا علينا".

وأشارت تقارير إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن علق على عملية الإنزال الجوي، بالقول: "كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة ليست كافية، وأتعهد بالاستمرار في بذل كل ما في وسعي لتوفير المزيد منها".

كما أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إلى أنهم بصدد دراسة حل آخر، وقال "سنضاعف جهودنا لفتح ممر بحري إنساني أمام كميات من المساعدات الإنسانية عن طريق البحر، ونأمل أن تكون هذه الكميات كبيرة".

وأضاف "سنعمل أيضا على توسيع عمليات التسليم عن طريق البر، والتي ركزنا عليها بشدة لعدة أشهر، سنستمر في دفع إسرائيل إلى تسهيل دخول المزيد من الشاحنات وفتح المزيد من الطرق حتى تصل المساعدات".