ممرضات لبنانيات يثرن غضبا على مواقع التواصل بعد ترويعهن كبار السن

سادت حالة من الصدمة والغضب مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يظهر ممرضات في مستشفى المقاصد الخيرية اللبنانية وهن يروعن المرضى بأصوات غريبة.

سادت حالة من الصدمة والغضب مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يظهر ممرضات في مستشفى المقاصد الخيرية اللبنانية وهن يروعن المرضى بأصوات غريبة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، مما دفع نقابة التمريض لإصدار بيان قالت فيه إنها أحالت الممرضات إلى مجلس التأديب "من أجل محاسبتهن وفقا للأصول وحفاظا على صورة المهنة، ورفضا لكل ما يمس المرضى والمجتمع".

ووسط الاستياء العارم، أصدرت نقابة التمريض في لبنان بيانًا للتعليق على الحادثة، قالت فيه "قررت النقابة إحالة الممرضات أمام المجلس التأديبي لمحاسبتهن وفقًا للأصول، وحفاظًا على صورة المهنة، ورفضًا لكل ما يمس المرضى والمجتمع".

وكانت التعليقات على مواقع التواصل حادة، ووصفت الممرضات بقلة الأخلاق والتنمر والتعامل بفوقية مع كبار السن.

فقد كتبت أغين "ممرضات بلا أخلاق وبلا رحمة.. وهالتصرف والطريقة مقرفة ومتنمرة وفوقية على مرضى كبار السن. مش حرام عليكم التنمر والتجبر بهل (بهذه) الطريقة؟! كيف صايرين (كيف حال) هل (أهل) البشر؟! شو (كم هو) سهل كسر الخاطر؟".

أما مريم التي تعمل ممرضة فأعربت عن شعورها بالخجل من هذا التصرف، قائلة "أنا ممرضة وحاطة وجهي بالأرض من ورا يلي صار (مما حدث).. ولا مرة كانت مهنتنا هيك (هكذا).. كانوا قبل يطلعوا عيونا لنتخرج ما بعرف شو صاير وهيي ما مفروض تطلع بهيك فيديو".

كما كتبت هلا "ما يفكروا أنه بكرة بيكبروا بينعمل فيهم نفس اللي عم يعملوه؟ الدنيا دين ووفا على الكل".

وفي السياق، ألقت آية باللوم ليس فقط على المستشفى، وإنما على وزارة الصحة بقولها "بعتقد لو في رقابة مش بهيدي المستشفى فقط.. كمان من وزارة الصحة وخاصة على الموجودين في العناية أو كبار السن، راح نشوف قصص وقصص".

في المقابل، رأت هينس أن الأمر كان في إطار المزاح غير المقصود، وأن "البنات بيمزحوا.. والطيبة والأخلاق مبينة في ملامحهم، لا تكبرون الموضوع وتنقلوا الصورة على غير حقيقتها".

وأضافت "بالعكس الفيديو فيه الكثير من اللطافة وخفة الدم اللي يحتاجها كل مسن أو مريض".

اعتذار وتبرير

وبعد انتشار مقطع الفيديو للمرضات اللبنانيات، خرجت إحداهن، وتدعى إيمان شهاب، معتذرة عن الموقف، وبررت تصرفاتها في فيديو جديد بقولها إن المريضة التي تعرضت للترويع قريبتها، مشيرة إلى أن الفيديو قديم ومضى عليه 9 أشهر.

وأضافت "مستشفى المقاصد خاص ومحترم.. معقول الممرضات يخوفوا المرضى بدون ما حدا يشتكي؟".

بدورها، أصدرت مستشفى المقاصد الخيرية بيانا، أعلنت فيه فصل الممرضات عن العمل بعد معاقبتهن، وقالت إنها "تدين التصرفات المشينة التي أقدمت عليها بعض الممرضات اللواتي تصرفن بما يخالف أبسط معايير مهنة التمريض".