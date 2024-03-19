"مزاعم لا تنته".. كيف علق مغردون على شائعات وفاة الملك تشارلز الثالث؟

انتشرت شائعات تتعلق بوفاة ملك بريطانيا تشارلز الثالث كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد شهر من إعلان إصابته بمرض السرطان، وفق بيان مقتضب أصدره آنذاك قصر باكنغهام.

وسرت مؤخرا على مواقع التواصل شائعات عن حياة الملك، وبدأ الحديث عن تغيير صور حسابات هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى اللون الأسود، والاستعداد لإعلان مهم من القصر الملكي.

كما انتشرت صورة على نطاق واسع قيل إنها لتنكيس علم بريطانيا فوق قصر باكنغهام في العاصمة لندن، وصور أخرى قيل إنها لبيان صادر عن إدارة الاتصالات في القصر الملكي تعلن فيه وفاة الملك تشارلز بشكل مفاجئ.

لكن سرعان ما اتضح زيف تلك المزاعم، إذ تعود صورة الأعلام المنكسة إلى قنصلية بريطانيا في إسطنبول بعد وفاة الملكة إليزابيث في سبتمبر/أيلول 2022.

وبينما لم يصدر البيان المفبرك عن قصر باكنغهام -الذي لم يعلق على تلك الشائعات- نشرت السفارة البريطانية في أوكرانيا بيانا تنفي فيه خبر وفاة الملك تشارلز الثالث.

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2024/3/19)- تفاعل جمهور المنصات مع تلك الشائعات، وسط تحذير البعض من خطورة مواقع التواصل، في وقت رأى فيه البعض أن ثمة شيئا ما يدور داخل أروقة العائلة البريطانية المالكة، لكن من دون معرفة الأسباب الحقيقية.

ماذا يحدث في بريطانيا؟

وأدلى يعقوب الناصر بدلوه في قضية الساعة، واصفا الأمر بأنه "جنون عصر مواقع التواصل الاجتماعي"، وأضاف "تبدأ الإشاعة بذرة صغيرة ثم تنتشر أغصانها لتغطي أوراقها كل العالم".

بدوره، تساءل "تيما" عما يدور في بريطانيا، قبل أن يُجيب قائلا: "من الواضح أن هناك شيئا ما يحدث مع العائلة المالكة. يبدو أن هناك عملية تستر على شيء ما، وما يقال مجرد إلهاء للعالم".

أما موسى، فقد تطرق إلى النظام الملكي في المملكة المتحدة، وقال: "يجب التخلص من الملكية في بريطانيا، لأنها أصبحت عبئا على الاقتصاد البريطاني".

من جانبه، سلط ريتشي الضوء على عمر ملك بريطانيا، وأشار إلى أنهم "أهدروا المال العام من أجل لا شيء"، مضيفا أن "الملك تشارلز كبير في السن، ولم يكن من المفترض أن يصعد إلى الحكم، كان يجب أن يتركوا وليام يتولى المسؤولية".

تجدر الإشارة إلى أن الشائعات لم تقتصر على الملك تشارلز، بل طالت أميرة ويلز كيت ميدلتون، بعد تداول البعض خبرا كاذبا يفيد بوفاتها، لكن صحفا بريطانية نشرت مقطع فيديو تظهر فيه الأميرة كيت مع زوجها الأمير وليام، وقالت إنه الظهور الأول لها منذ العملية الجراحية التي أجرتها يناير/كانون الثاني الماضي.