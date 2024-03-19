فضّل المغرب على إسبانيا.. مواقع التواصل تحتفي باللاعب الشاب إبراهيم دياز

أثار قرار اللاعب الإسباني من أصول مغربية إبراهيم دياز الانضمام لمنتخب أسود الأطلس ردود فعل على مواقع التواصل حيث اعتبر نشطاء المهاجم صاحب الـ24 عاما مكسبا لمنتخب بلده الأصلي.

أثار قرار اللاعب الإسباني من أصول مغربية إبراهيم دياز الانضمام لمنتخب أسود الأطلس ردود فعل على مواقع التواصل حيث اعتبر نشطاء المهاجم صاحب الـ24 عاما مكسبا لمنتخب بلده الأصلي.

ويلعب دياز مهاجما مع نادي ريال مدريد ويحمل الجنسيتين المغربية من والده والإسبانية من والدته، وقد حسم بانضمامه للمنتخب المغربي كثيرا من الشائعات.

بدأ إبراهيم دياز مسيرته الاحترافية مع مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2016 وهو في سن الـ17، ثم انتقل إلى ريال مدريد حيث خاض موسما واحدا مع النادي الملكي.

بعد ذلك، أعير اللاعب إلى ميلان الإيطالي حيث لمع نجمه لـ3 مواسم وتوّج بلقب الدوري في 2021-2022، كما خاض مباراة ودية واحدة بقميص منتخب إسبانيا ضد ليتوانيا عام 2021.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد فضّل دياز تمثيل منتخب المغرب بسبب معاملة الاتحاد الإسباني حيث لم يتواصل معه أي مسؤول من الاتحاد في حين أبدى الاتحاد المغربي رغبة وجدية في استقطابه.

والتحق دياز بالمنتخب المغربي لخوض مباراتين وديتين أمام أنغولا وموريتانيا بقيادة المدرب وليد الركراكي، وقد لاقى انضمامه احتفاء وترحيبا من الصحافة المغربية.

كما لقي انضمام دياز للمنتخب المغربي تفاعلا وترحيبا كبيرين على مواقع التواصل حيث قال سمير: "دياز لاعب موهوب جدا، وريال مدريد يدركون قيمته، من حسن حظ المغرب أنه اختار الانضمام لمعسكره".

أمّا نايا فعبّرت عن احترامها لموقف دياز بالقول: "لاعب متألق.. وعكس التوقعات لم ينتظر ويده على كفه رد إسبانيا أو دعوتها بل اختار بلاده".

وقال محمد: "المنتخب المغربي في الأعوام الأخيرة صب انتباهه على المواهب الشابة في أوروبا ونجح في استقطابها وهذا مجهود كبير"، فيما اعتبر آدم أن المغرب يسير على الطريق الصحيح بقوله: "المغرب في الطريق الصحيح باستقطاب اللاعبين من ريال مدريد وبرشلونة ونتمنى الأفضل دائما للكرة الوطنية".

ولدى وصوله إلى المغرب، قال دياز لوسائل إعلام مغربية إنه وجد شغفا بكرة القدم وإنه سيحاول ترجمة حب الجماهير له داخل الملعب، مضيفا "سأقوم بكل جهدي ليظهر المغرب في أحسن مستوى ولأجعل المغرب كله فخورا بي".