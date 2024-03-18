ترامب يصف زيلينسكي بأفضل بائع ويدعو لقرضه الأموال.. فكيف علق مغردون؟

ينظر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى حرب أوكرانيا على أنها “بزنس” فيها ربح وخسارة، ويصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه “أحد أعظم رجال المبيعات في التاريخ”.

ونقل عن ترامب قوله في تصريحات "زيلينسكي هو أحد أعظم رجال المبيعات في التاريخ، في كل مرة يأتي فيها للبلاد (الولايات المتحدة) يخرج ومعه 50 أو 60 مليار دولار. لم أتمكن قط من فعل ذلك، إنه بائع أفضل بكثير مني".

وطلب تقديم الأموال للأوكرانيين على شكل قروض، إذ قال "يجب أن نقرضهم المال، لا أن نرسله لهم.. علينا أن نقرضهم حتى إذا نجحوا رغم التحديات الهائلة التي يواجهونها، فسيدفعونها لنا.. قدموا لهم الأموال على شكل قرض لكي يلتزموا بسداد الديون، لا أن نسلمهم شيكا بمبلغ 60 مليار دولار".

وعن اتفاقية الدفاع المشترك لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قال ترامب في تصريحاته إن "بعض الدول لا تدفع التزاماتها وببساطة لن أحمي من لا يدفع.. سأسمح لـ(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين بأن يفعل بها ما يحلو له".

ووصف الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن تصريحات ترامب بأنها "غبية ومخزية وخطيرة"، وأنه "عندما يتطلع ترامب إلى حلف الناتو لا يرى التحالف الذي يحمي الولايات المتحدة والعالم، بل يرى منظومة ابتزاز".

تغريدات

ورصدت حلقة (2024/3/18) من برنامج "شبكات" بعض التغريدات بشأن تصريحات ترامب في وسائل التواصل الاجتماعي.

وغرّد عبد الله "ترامب رئيس بعقلية تاجر بازار.. وهذا ما يراه الأميركان ضروريا في هذه المرحلة لأنهم يريدون الاهتمام بالشأن الداخلي فقط وليس أوكرانيا".

وكتبت رنيم "كيف تتأكد أن ترامب سيبتعد عن الحروب؟ لأنها ستستنزف الخزانة الأميركية، وبالتالي لا يريدها، (و) ليس حبا في السلام".

ومن وجهة نظر إسماعيل، فإن ترامب "لا تهمه التحالفات ولا المكانة ولا أي رؤى إستراتيجية ولا فراولة ولا بطيخ، ترامب تهمه السلطة والمال، الكثيييير من المال".