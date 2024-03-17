كيف احتفت المنصات بدخول شاحنات الطحين إلى شمال غزة؟

مثل خبر وصول بعض الشاحنات المحملة بأكياس الطحين إلى مخيم جباليا ومدينة غزة شمالي القطاع حدثًا استثنائيا تفاعل معه النشطاء عبر منصات التواصل، ولم يدخل الطحين إلى تلك المناطق منذ 4 أشهر تقريبا.

وأشارت تقارير إلى أن بضع شاحنات محملة بأكياس الطحين وصلت البارحة قادمة من جنوب قطاع غزة، وفُرغت حمولتها في مستودعات ومراكز تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتمت العملية بالتنسيق مع زعماء ومسؤولي العشائر الفلسطينية في شمال القطاع.

وقامت الجهات المسؤولة في مراكز ومستودعات الوكالة التي استقبلت حمولة شاحنات المساعدات، بتقسيم الطحين إلى أكياس صغيرة، وفي الصباح الباكر وزعتها على المواطنين الذين تجمعوا في طوابير بأعداد كبيرة.

واحتفى نشطاء منصات التواصل الاجتماعي بدخول الشاحنات إلى شمال قطاع غزة، ورصدت حلقة (17-3-2024) من برنامج "شبكات" أبرز هذه التعليقات التي أظهر بعضها الفرح بدخول الشاحنات حاملة الطحين والغذاء إلى شمال غزة بعد حصار طويل، في حين أشادت أخرى بتنظيم المواطنين أنفسهم، مما سهل عملية توزيع هذه المساعدات.

احتفاء وإشادة

الناشط محمد حامد أشاد بانضباط مواطني شمال القطاع، وأوضح "رغم الجوع الشديد في مدينة غزة، فإن الأهالي استجابوا لترتيبات تسهيل مرور شاحنات المساعدات إلى محافظة شمال غزة، التي لم تصلها مساعدات منذ 4 أشهر"، مضيفا "هذه أفعال عظيمة لشعب عظيم".

واتفق صاحب الحساب بيان مع حامد فيما يتعلق بالتزام المواطنين بالنظام، مشيرا إلى أن "الجبهة الداخلية في شمال القطاع تمسك بزمام الأمور بعد انقطاع لعدة أشهر"، وقال "شاحنات المساعدات وصلت وجهتها شمالا دون أي اعتراض بعد نزول الشرطة للشارع لتأمين المنطقة وضمان عدم التعرض للشاحنات ومحتوياتها".

أما حذيفة ماهر فعبّر عن فرحته بالخبر، وكتب "لأول مرة منذ 4 أشهر، شاحنات طحين دخلت إلى شمال غزة. لا تستهن بهذا الخبر، قرأته وقلبي يرفرف فرحا على وصولهم إلى الناس"، واستدرك "لا نعرف آلية التوزيع، ولكن هذه المرة ستصل إلى الناس في الشمال".

في حين يرى خالد أن دخول هذه الشاحنات سيخفف معاناة أهل شمال غزة، وغرد "لأول مرة تدخل 6 شاحنات محملة بالطحين إلى شمال غزة من جنوبها، الكمية قليلة ولكن لا شك ستخفف من معاناة أهلنا في شمال غزة".

وعبّر محمود العيلة عن بهجته بوصول الشاحنات إلى جباليا، وقال إن "هذا الخبر المفرح لا أبالغ إن قلت إنه بألف خبر، لأن صمود السكان في مخيم جباليا يعني تحطيم مخطط التهجير.. لا شيء يخفف عنهم أكثر من توافد شاحنات الطحين إليهم".