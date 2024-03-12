لماذا طالب إسرائيليون نتنياهو بالكشف عن تقاريره الصحية وكيف علق مغردون؟

شهدت منصات التواصل ردود فعل للإسرائيليين تجاه عريضة قُدمت للمحكمة العليا تطالب بإجبار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تقديم تقرير صحي مفصل بشأن وضعه الصحي والعقلي وقدرته على ممارسة مهامه.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن من قدم العريضة هم شاهدون على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأطباء مختصون وعلماء وعضو كنيست.

وتقول هذه العريضة إن نتنياهو لم يتّبع البروتوكولات المطلوبة للكشف عن صحته الجسدية والعقلية لسنوات.

ويبلغ نتنياهو من العمر 74 عاما، وحصل بين 2016 و2023 على شهادة صحية تقول إنه سليم، لكن مقدمي العريضة مصرون على أن هناك أعراضاً وعلامات قد تشير لأمراض مزمنة يعاني منها رئيس الحكومة، ويريدون تقريرا مفصلا عن أدويته ونومه وصحته النفسية.

وتتمثل تلك الأعراض -حسب مقدمي العريضة- في وجهه المتورم ووجود أكياس منتفخة تحت جفنيه، وتصلب جسده، كما يرون أن يده لم تكن طبيعية حين خرج في إحدى المرات ممسكا يد زوجته سارة.

ورصد برنامج شبكات بتاريخ (12/3/2024) جانبا من تعليقات مغردين إسرائيليين على الأمر، ومنها ما كتبه يارون "المرض الخطير الوحيد الذي أصاب نتنياهو هو مرض التوهمات.. يتوهم أنه سيقضي على حماس لكنه يقضي علينا".

أما إيريت فغرد "الكل مريض بالإنفلونزا والفيروسات الموسمية، وأكيد أن نتنياهو أصيب بها، لا أتوقع أن ينشر طبيبه أي معلومات بشأن الموضوع بكل شفافية".

وبينما قال ليون "نتنياهو مختف منذ فترة عن الأنظار، لا نعلم إن كان بصحة جيدة أو في غيبوبة بمكان ما.. هل هذا عادل؟ أن نكون في أزمة ورئيس حكومتنا مفقود؟"، كتبر روني "شخصان في العالم ينكران أنهما مريضان، (الرئيس الأميركي جو) بايدن ونتنياهو، والاثنان يدمران البلاد.. ربما مصابان بنفس المرض".

جدير بالذكر أن نتنياهو خضع العام الماضي لعملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب بعد نوبة إغماء في منزله.