شبكات- المنصات تشتعل غضبا.. الاحتلال يرد على المقاومة بـ"كمين الطحين" ضد نازحين

فاقم من مأساوية مشهد تدافع النازحين في غزة، للحصول على ما تحمله شاحنات مساعدات، تعمد جيش الاحتلال الاستهداف المباشر لهم بإطلاق النار والقنابل الدخانية، وهو الأمر الذي أثار غضبا على منصات التواصل.

وتعرض نازحون فلسطينيون لإطلاق نار من جيش الاحتلال -خلال احتشاد الآلاف منهم عند شارع الرشيد غربي مدينة غزة- للحصول على بعض الطحين الذي تحمله شاحنات مساعدات محدودة وصلت من جنوب القطاع إلى شماله أمس الاثنين.

وتوثق مشاهد -حصلت عليها الجزيرة- تعرض النازحين لإطلاق نار، كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قنابل دخانية باتجاه المواطنين، واستشهد شخص على الأقل وأصيب آخرون نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي للمواطنين الذين توافدوا للمنطقة.

تقديم: أحمد فاخوري