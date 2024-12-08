مغردون يشيدون بدعوة المعارضة السورية للحفاظ على مؤسسات الدولة

رحب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات المعارضة السورية بشأن الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية والسعي لتأمين عملية انتقال السلطة.

فبعد أن أعلنت المعارضة السورية المسلحة سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ودخول قواتها إلى العاصمة دمشق -فجر اليوم الأحد- وجه القائد العام لإدارة عمليات قوات المعارضة السورية، أحمد الشرع، كلمة إلى مقاتليه، قال فيها "المؤسسات العامة ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى تسليمها رسميا، ويمنع الاقتراب من المؤسسات العامة وإطلاق الرصاص في الهواء".

وظهر رئيس الوزراء السوري السابق محمد غازي الجلالي في مقطع فيديو تحدث فيه عن استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب.

وتداول ناشطون مشاهد ظهر فيها الجلالي وسط مقاتلين من المعارضة قبل التوجه إلى اجتماع في أحد الفنادق بالعاصمة بهدف تسليم مؤسسات الدولة إلى المعارضة السورية.

وأكد مراسل الجزيرة أن رتلا كبيرا من قوات إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة دخل دمشق لتأمينها، مشيرا إلى أن أحمد الشرع أصدر تعليمات بتأمين كل المنشآت الحيوية وفرض الأمن في العاصمة.

ورأى مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقات رصدت بعضها حلقة (2024/12/8) من برنامج "شبكات"- أن مؤسسات الدولة السورية ليست مرتبطة بشخص، وشددوا على أهمية انتقال السلطة سلميا.

ويقول أديب "سوريا واحدة، بأيدٍ سوريّة مخلصة ووطنية ودولة مؤسسات نزيهة مستقلة وليست مرتبطة لا بشخص ولا طائفة، ودستور حر مقدس يحدد السلطات والمسؤوليات والواجبات، وجيش وطني قوي محترف".

إعلان

وبحسب ريم فإن "التحدي الآن هو إعادة بناء سوريا وإحكام القبضة على كل مؤسسات الدولة بالذات العسكرية والأمنية التي كان يسيطر بها النظام على الشعب".

واعتبر حانك أن "سقوط بشار الأسد فرحة كبيرة والفرحة الأكبر عندما نرى دولة سورية حديثة فاعلة و جامعة يقتدى بها و نفتخر بها أمام الشرق و الغرب.. دولة تتلاقى وطموح الشعب السوري وتليق بتضحياته الكبيرة".

وغرّد فوزي يقول "أفضل ما يكون أن شعب سوريا شعب واعٍ ومتعلم تم تسليم جميع مؤسسات الدولة بسلام وبدون قتال أو تخريب، لم تحدث عمليات نهب وسلب وتكسير".