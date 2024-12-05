استحداث ترامب منصبا رئاسيا لشؤون الأسرى يثير تفاعلا افتراضيا

تفاعل نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مع خطوة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تعيين مبعوث رئاسي خاص لشؤون الأسرى، عقب أيام قليلة من تهديده “بجحيم” ما لم يُطلق سراح المحتجزين بقطاع غزة.

وقال دونالد ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشيال" إن آدم بوهلر -الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية- سيكون مبعوثه لشؤون الأسرى برتبة سفير.

وأثنى ترامب على بوهلر، وقال إنه عمل معه مفاوضا رئيسيا في اتفاقيات أبراهام للتطبيع، وسبق له أن تفاوض مع بعض من أصعب الشخصيات في العالم، بما في ذلك حركة طالبان، وسيعمل بلا كلل لإعادة المواطنين الأميركيين إلى الوطن.

ويعد بوهلر أول مبعوث أميركي على الإطلاق يتم تعيينه لشؤون الأسرى بحسب موقع نيويورك بوست الأميركي، في حين وصفته صحيفة بوليتيكو الأميركية بـ"المفاوض المتمرس".

ورأت الصحيفة أن تعيين بوهلر سيرفعه إلى أحد أكثر الأدوار حساسية داخل الحكومة الأميركية بشأن التفاوض وراء الكواليس لإطلاق سراح الأميركيين المحتجزين أو الأسرى من قبل حكومات أجنبية وجهات فاعلة غير حكومية في جميع أنحاء العالم.

ويأتي تعيين بوهلر بعد أيام قليلة من تهديد ترامب بأن منطقة الشرق الأوسط ستحرق بالجحيم، إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

تفاعل المنصات

ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2024/12/5) جانبا من تعليقات المغردين والنشطاء على خطوة ترامب بتعيين بوهلر مبعوثا خاصا لشؤون الأسرى وعن أولوياته.

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فعلق أشرف قائلا "ترامب يثبت مرة أخرى أن سياساته تحمل التحديات الكبيرة".

وتساءل خالد عما تخبئه الفترة التي ستلي تنصيب ترامب وتوليه مقاليد الحكم رسميا في البيت الأبيض، وقال "يا ترى ماذا ستحمل الأيام بعد 20 يناير؟".

وبدا فادي مندهشا من استحداث ترامب هذا المنصب في إدارته المقبلة، وقال متسائلا "إيه (ما هذا) المنصب الجديد ده. هو من أتى فتح له بوزيشن (منصب) كده ببساطة. هي سايبة وإلا إيه؟ وبعد الصفقة يا ترى حيعمل إيه (ماذا سيفعل) الأخ ده".

وسادت لغة التحدي في تغريدة نور، إذ قالت "لو تجتمع أنت وحلفاؤك لن تستطيعوا استعادة رهينة واحدة".

وأفادت وكالة رويترز بأن ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب للشرق الأوسط، يقوم بجولة في كل من إسرائيل وقطر لبدء الجهود الدبلوماسية التي يبذلها ترامب للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

بدوره، كشف مسعد بولس، مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط، أنه تم تحديد الخطوط الرئيسة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبقيت تفاصيل بشأن بعض الأسماء وعدد المفرج عنهم.

وقال بولس لصحيفة لوبوان الفرنسية اليوم الخميس إنه تم وضع خارطة طريق للتنفيذ خلال شهر أو اثنين في إطار وقف إطلاق النار بغزة.