تكرار حوادث الطيران المأساوية يثير تباينا في آراء مغردين فماذا قالوا؟

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مع حادثة طيران مروعة وقعت في كوريا الجنوبية إثر تحطم طائرة صباح أمس الأحد أثناء هبوطها في مدرج مطار موان جنوبي البلاد كانت قادمة من تايلند.

وأدى تحطم الطائرة -وهي من طراز بوينغ "737-800"- إلى مقتل 179 شخصا من أصل 181، ونجاة اثنين من طاقم الطائرة ولكنهما أصيبا بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

ووثقت مشاهد فيديو اللحظات الأخيرة للطائرة المنكوبة التابعة لشركة "جيجو إير" الكورية الجنوبية، وانزلاقها في المدرج ومن ثم انفجارها واشتعال النيران فيها.

وشهد العالم خلال أسبوع واحد العديد من حوادث الطيران بينها تحطم طائرة ركاب صغيرة في البرازيل ومقتل جميع أفرادها العشرة، وتحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان، مما أسفر عن وفاة 38 شخصا.

واشتعلت النيران في طائرة ركاب في كندا بعد انزلاقها على مدرج مطار هاليفاكس الدولي، وتم إجلاء الركاب وأفراد الطاقم، في حين تحطمت طائرة خفيفة تابعة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية في الإمارات، في حادث أسفر عن وفاة قائدها ومرافقه.

آراء متباينة

ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2024/12/30) عددا من التعليقات والآراء بشأن تكرار الحوادث المأساوية للطائرات حول العالم وآخرها الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة.

فعلق حساب يحمل اسم "مجهول" قائلا "الوضع مريب وأتوقع أن له علاقة تقنية في أنظمة الملاحة"، مشيرا إلى أن "تعدد الشركات المصنعة للطائرات يثبت أن الخلل ليس في شركة بعينها، الخلل يرتبط بنظام الملاحة عبر الأقمار".

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وحاول أبو زياد الحصول على إجابة شافية بشأن أسباب حوادث الطيران المتكررة في الفترة الأخيرة، إذ قال "يا عالم، حد يعلمنا إيش اللي قاعد يصير (ماذا يحدث؟)، كل ساعة تسقط طائرة من السماء وتتحطم؟! نحتاج نجم الفضاء قرندايزر هذا وقته يشخص لنا الوضع، ويشيك على الفضاء، ويعلمنا وش قاعد يصير بالضبط".

في المقابل، قلل حساب يحمل اسم "مستر" من الحوادث الأخيرة قائلا "اطمنوا وسافروا يا جماعة، السوشيل ميديا (منصات التواصل) بالعادة تهول الأمور مع أنه هذه الحالة من سنين ما صارت ونادرة جدا الحوادث في الطيران".

وأضاف "في نفس الأسبوع أكثر من 60 مليون مسافر سافروا بآلاف الطائرات يوميا بحفظ الله".

وفي الإطار ذاته، قال خالد في تغريدته "عدد الطائرات اللي طاحت (سقطت) ما يجي أكثر من 1% من الطائرات اللي قاعدة تطير الآن بالجو وتهبط بسلام، حاليا مئات الطائرات قاعدة تطير وتهبط كل ساعة بدون مشاكل".

وبشأن أسباب تحطم الطائرة، قال رئيس إدارة الإطفاء في مدينة موان الكورية الجنوبية لي جونغ هيون إن "المحققين يفحصون اصطدامات الطيور وظروف الطقس كعوامل محتملة وراء الحادث".