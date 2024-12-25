مغردون يتفاعلون مع كمين "صيد الثعابين" ويصفونه بـ"اللطمة المدوية" لإسرائيل

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع الكمين الذين الذي أعدته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس لقوة إسرائيلية في شمال قطاع غزة وأطلقت عليه اسم “صيد الثعابين”.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أول أمس الاثنين مقتل 3 من لواء كفير النخبوي، بينهم ضابط، وذلك بعد حديث القسام عن قتل 3 وإصابة مثلهم في عملية معقدة ببيت لاهيا.

لكن جيش الاحتلال قال إن جنوده قُتلوا في تفجير عبوة ناسفة، في حين خرجت القسام بصور تُظهر وقوع قوة كبيرة قوامها 10 أفراد في كمين معقد تم تجهيزه مسبقا.

ووقعت العملية في منطقة دوار التعليم التي تعتبر نقطة اشتباك ساخنة بين المقاومة وجيش الاحتلال، وقد شهدت العديد من العمليات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأطلقت القسام على العملية اسم "صيد الثعابين"، وهو ما لفت أنظار كثيرين على مواقع التواصل وفق تغريدات رصدتها حلقة برنامج "شبكات" التي عرضت اليوم الأربعاء 2024/12/25.

لطمة مدوية

فمن جانبه، علق ناشط يدعى زكريا مزيان على العملية بقوله "كمين صيد الثعابين لطمة مدوية للكيان، أما وصف جنود الاحتلال بالثعابين فتلك صفعة مهولة أخرى".

ووفقا لمزيان، فإن "الثعبان زاحف وسام ومتسلل وجبان، وقتله يعتبر من عمليات تنظيف الأرض، والتوفيق في صيده يستحق التهنئة".

كما كتب الناشط نبيل صالح "قدرة القسام في إيقاع الغزاة وهم يحيطون بالأرجاء والأجواء ويفحصون المبنى لكن دون جدوى، هل يصيبهم العمى؟".

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أما هشام حيدره فكتب "انتظروا المزيد من العمليات والكمائن، والمفاجآت مستمرة اللي بعده خسائرهم كثيرة وكبيرة جدا، والفضائح قادمة للعدو بالخسائر الحقيقية من الإعلام العسكري للقسام والمجاهدين".

وأخيرا، قال أدهم شرقاوي "445 يوما وهذا جهادهم، 445 يوما وهذا بأسهم، 445 يوما لان الحديد وما لانوا"، في حين قالت مايا رحال "عمليات استنزاف لقوات النخبة من الجيش الإسرائيلي وكأن القسام تطور عملياتها النوعية وتعيد بناء قوتها من جديد حتى لو طال أمد المعركة".

وبهذه العملية ارتفع عدد القتلى في صفوف الاحتلال منذ بدء الحرب قبل نحو 15 شهرا إلى 821 من الجنود والضباط، وفق بيانات الجيش التي تصفها القسام بالكاذبة.

فقد أكد الناطق باسم القسام أبو عبيدة أمس الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي يخفي الأرقام الحقيقية لقتلاه لإنقاذ صورة جيشه.