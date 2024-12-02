مغردون يعتبرون عفو بايدن عن نجله دليلا على كذب العدالة الأميركية

أثار العفو الذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن عن نجله هانتر تفاعلا على مواقع التواصل، حيث اعتبره بعض النشطاء دليلا على عدم حيادية نظام العدالة في الولايات المتحدة.

ويمنح الدستور الأميركي الرئيس الحق في إصدار عفو رئاسي عن المدانين بجرائم فدرالية، ولا يجوز للكونغرس التدخل في هذا القرار.

ويواجه هانتر بايدن اتهامات بالاحتيال الضريبي وبتصريحات كاذبة أثناء شراء سلاح، وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، مما يعني أنه قد يواجه حكما قد يصل للسجن 17 عاما مع غرامة مالية قدرها مليون دولار. وكان مقررا أن يصدر الحكم في هذه القضية بعد أسبوعين في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكان البيت الأبيض قد أكد في أكثر من مناسبة أن بايدن لن يعفو أو يخفف الأحكام الصادرة بحق ابنه، الذي يتعافى من إدمان المخدرات، وأصبح هدفا للجمهوريين، بمن في ذلك الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ولكن الأميركيين فوجئوا بصدور عفو رئاسي كامل وغير مشروط عن نجل الرئيس فيما يتعلق بـ"الجرائم ضد الولايات المتحدة التي ارتكبها أو ربما ارتكبها أو شارك فيها (هانتر) خلال الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني 2014 وحتى الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024″.

دليل على عدم النزاهة

وعجت مواقع التواصل بالتعليقات على القرار الذي اعتبره بعضهم دليلا على عدم نزاهة العدالة الأميركية، في حين قال آخرون إنه دليل على قلق بايدن من تداعيات هذه المحاكمة عليه هو شخصيا وعلى نجله.

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فقد كتب رياض سلوم: "بايدن فهمان اللعبة مزبوط وبيعرف أنه ترامب سيفتح كل ملفاته القديمة وسيكون هو وابنه بالسجن ويكشف أسرار استثماراتهم في أوكرانيا بطريقة غير مشروعة".

كما كتب محمد: "أوضحت الفترة الأخيرة أن القضاء في أميركا أبعد ما يكون عن الحيادية والمهنية وباعتراف بايدن نفسه.. من خلال هذه الحادثة ومن ما سيقوم به ترامب ضد القضاة الذين حاكموه".

أما رولا، فقالت إن بايدن "يعلم علم اليقين أن التاريخ لن ينصفه وسيكون محل اتهامات شو ما عمل، لهيك (لذلك) بيقول لحاله (لنفسه): المركب غرقان أعطيه دفشة، خليني استعمل نفوذي وأطلع ابني ويقولوا يلي بدهم يقولوه".

وبالمثل، أشار فيصل إلى أن الرئيس "يتجاوز القانون قبل نهاية عهدته، ويتدخل في السلطة القضائية التي صدعونا بنزاهتها واستقلاليتها".

بدوره، انتقد الرئيس المنتخب دونالد ترامب قرار بايدن، وقال إنه "انتهاك فاضح وتحريف للعدالة"، متسائلا: "هل يشمل العفو الذي منحه جو لهانتر، الأشخاص الذين تم احتجازهم في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني، والذين تم سجنهم الآن لسنوات؟"، وذلك في إشارة إلى أحداث اقتحام الكابيتول عام 2020.