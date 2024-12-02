معركة على منصات التواصل بعد هتاف جماهير ليفربول ضد غوارديولا

نال تفاعلا افتراضيا واسعا هتاف جماهير ليفربول ضد مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا على هامش فوز “الريدز” على “السيتزن” في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتبر غوارديولا من أنجح المدربين في تاريخ الكرة الإنجليزية بعد أن قاد مانشستر سيتي لإنجازات غير مسبوقة، وحصد لقب أفضل مدرب في البطولة الإنجليزية هذا العام.

وقاد غوارديولا مانشستر سيتي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه صيف عام 2023، لكن الفريق السماوي لم يذق طعم الفوز منذ 7 مباريات خلال الموسم الحالي آخرها السقوط أمام مضيفه ليفربول بثنائية نظيفة.

وهتفت جماهير ليفربول ضد المدرب الإسباني الذي رد برفع 6 أصابع في وجههم، في إشارة منه إلى ألقابه الستة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ توليه مهام قيادة مانشستر سيتي صيف عام 2016.

تباين الآراء

ولاقى تفاعل غوارديولا مع هتاف الجماهير ضده انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في أوساط عشاق الساحرة المستديرة وسط تباين في الآراء حول ما جرى فوق المستطيل الأخضر.

فعلق عبود قائلا "انتهى السيتي كرويا هذه الفترات على الأقل، بعد أن أصبح بيب يرد بالإنجازات السابقة، وهذه سابقة للمدرب الإسباني ولا يرد داخل الميدان".

وقال فارس مستحضرا تجربة كروية مشابهة "فعلها (المدرب البرتغالي) مورينيو وانتقدوه، وها هو غوارديولا يسترجع التاريخ بعد خروجه من صراع اللقب وشعوره بالضغط".

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بدوره، شدد آلن على ضرورة الاصطفاف خلف المدرب الإسباني بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها مع السيتي، إذ قال "من أفرحنا وأدخلنا في حالة غامرة من السعادة يستحق جدا أن نكون معه في أسوأ حالاته، لن يفهموا أبدا عظمة هذا المدرب".

واستهجن يوسف هتاف جماهير ليفربول معتبرا ما يحدث لمانشستر سيتي أمرا طبيعيا بعد الإنجازات التي حققها والظروف التي يواجهها.

وقال يوسف "غوارديولا حقق 6 دوري إنجليزي وحقق الثلاثية وحقق كلشي (كل شيء) طبيعي اليوم الفريق يكون بهذا الدوامة وإصابات.. لكن المعيب جمهور ليفر يهتف بإقالة بيب هل يوجد عاقل يقيل بيب في المستديرة؟".

وبدا غوارديولا مندهشا من هتاف جماهير ليفربول ضده، وقال "ربما كنت أستحق الإقالة، وربما ما زلت في وظيفتي، لأننا فزنا بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والكثير الكثير من الألقاب".

وأضاف غوارديولا "في النهاية، هذا جزء من اللعبة، عندما تفوز تضحك، وعندما تخسر يضحكون".