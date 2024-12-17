مغردون يعبرون عن دعمهم استمرار عمليات الحوثيين حتى وقف حرب غزة

اهتم مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بالقصف الأميركي الذي استهدف موقعا في العاصمة اليمنية صنعاء، وأعلن بعضهم دعمه العمليات التي تقوم بها جماعة أنصار الله (الحوثيون) في مساندة قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن ما وصفته بـ"العدوان الأميركي" قصف مساء أمس منشأة في مجمع العُرضي بمديرية الصافية جنوب شرقي صنعاء.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية إنها نفذت ما وصفتها بالضرية الجوية الدقيقة ضد "منشأة رئيسية للقيادة والسيطرة يديرها الحوثيون" في صنعاء، وأوضحت أن المنشأة كانت مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين، منها الهجمات على السفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وجاءت الضربة الأميركية بعد ساعات من إعلان الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية أوضح تفاصيلها في وقت سابق الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته اعترضت صاروخ الحوثيين قبل وصوله إلى الأراضي الإسرائيلية، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار بن غوريون، وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 5 أشخاص بجروح أثناء توجههم إلى الملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار.

وقد رصدت حلقة (2024/12/17) من برنامج "شبكات" بعض التعليقات التي أصدرها مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القصف الأميركي والعملية التي أعلنت عنها جماعة الحوثي.

وفي موقف داعم لعمليات الحوثيين كتب الراغب يقول "سنخرج أقوى وسنؤدبهم ونعاقبهم، ولن نتوقف حتى إيقاف الحرب على غزة وفك الحصار عنها".

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من جهته، توعد إبراهيم الأميركيين والإسرائيليين بقوله "جيش الولايات المتحدة يتبنى بشكل مباشر القصف والعدوان على اليمن، نحن لا نحتفظ بحق الرد، بل ستكون ليلة من نار جهنم على الصهاينة في إسرائيل".

وجاء في حساب "يمني" أن "الحوثيين أضعف مما تتصوروا، وهذا الزخم الإعلامي وتضخيم صورته هو تمثيل هزلي من أميركا وبريطانيا وإسرائيل".

وفي الفكرة نفسها، علق هيثم على موضوع القصف "إذا سمعتم أن إسرائيل أو أميركا أو بريطانيا شنت هجمات من هنا وهناك على الحوثي ولم يقتل قيادي واحد فاعلموا أن هذه الهجمات مجرد مسرحيات وذر الرماد في العيون وتدمير البنية التحتية وزيادة معاناة الشعب اليمني لا غير".

‏يذكر أن إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مصدر عسكري أن هناك استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات إسرائيلية وصفتها بالقاضية لجماعة أنصار الله.

أما صحيفة جيروزاليم بوست فرجحت أن يكون الرد الإسرائيلي على هجمات جماعة أنصار الله خلال الأسابيع القادمة.