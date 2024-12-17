صدمة بمواقع التواصل بعد استشهاد صاحب مقولة "روح الروح"

اتشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد وعمّتها الصدمة بعد خبر استشهاد المواطن الفلسطيني خالد نبهان صاحب مقولة “روح الروح”.

وكان نبهان -الذي استشهد أمس الاثنين إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة– قد اشتهر بمقولة "روح الروح" التي وجهها إلى حفيدته ريم خلال توديعها بعدما قتلها الجيش الإسرائيلي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ومن التعليقات التي رصدتها حلقة (2024/12/17) من برنامج "شبكات" ما جاء في حساب" تيتو" الذي قال "غابت روح الروح وتبعتها الروح، ولم يبق في القلب متسع لنحيب أو رثاء وكأن الحزن قد أضرم فينا صمتا عميقا لا ينفك يغشى الأرواح ويطفئ الآمال.. ربنا يرحمك يا شيخ".

وعلقت مريم بالقول "عبارة (روح الروح) في وداع حفيدته لاقت انتشارا في الغرب، خبر استشهاده أيضا يجب أن ينتشر، أن يعلم العالم كله أن هذا الرجل المسن شاهد على إرهاب هذا الكيان الإرهابي".

وقالت ليلى "تأثرت بوفاة شخص لم أقابله يوما، الشيء الوحيد الذي يواسيني في رؤيته شهيدا هو أنه سيجتمع مع حفيدته الجميلة الصغيرة أخيرا".

وغرد محمد على استشهاد المواطن الفلسطيني بالقول "كان صابرا محتسبا، المرة الوحيدة التي شوهد فيها وهو يبكي عندما وقف على قبر "روح الروح".. كان يحب الخير، كان فعلا رجلا يشبه الجنة".

وللعلم، فقد كرس الجد الفلسطيني بعد استشهاد حفيدته ريم جهده للعمل الخيري ومساعدة المواطنين في مخيمات النزوح، إضافة إلى تنظيم فعاليات للأطفال في شتى المخيمات لتخفيف أهوال الحرب عنهم.