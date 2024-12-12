مغردون ينعون مازن حمادة: حضر انتصار ثورة سوريا وإن مات جسدا

نعى نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مازن حمادة أحد وجوه الثورة السورية، الذي اشتهر بشهاداته المؤثرة عن وحشية التعذيب المنظم في سجون نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

واعتقل حمادة -وهو من مدينة دير الزور شرقي سوريا- 3 مرات بين عامي 2011 و2014، ثم أطلق سراحه ليهاجر إلى هولندا، حيث حصل على اللجوء هناك، وعاش فيها عدة سنوات.

وعاد مازن حمادة -الذي كان يعمل في شركة نفط أجنبية قبل اعتقاله عام 2011- إلى العاصمة السورية عام 2020، حيث اختفى أثره فور وصوله إلى مطار دمشق.

وقالت عائلة الناشط السوري الراحل إنه قتل حديثا تحت التعذيب الوحشي وعثر على جثته ضمن عدة جثث في مستشفى حرستا بريف دمشق.

واشتهر حمادة بعد تقديم شهادته أمام عدسات وسائل إعلام، وكذلك في أفلام وثائقية ومؤتمرات، عن المعتقلين والمختفين قسريا في سجون الأسد، إذ شرح فيها ظروف الاعتقال والتعذيب الوحشي والمسالخ البشرية في السجون، كما كان مساهما في إجراءات دولية لمحاكمة نظام الأسد.

كلمات مؤثرة

ولاقى العثور على جثة حمادة الذي فضح سجون الأسد وقضى فيها تفاعلا كبيرا على منصات التواصل، رصد بعضها برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2024/12/12).

فعلقت ليلى قائلة: "سنظل نحملك في قلوبنا يا مازن، ونذكر نضالك الذي لا يُمحى، ونروي قصتك ما حيينا".

وقالت ورد في تغريدتها "قتلوا مازن حمادة عدة مرات.. مات قلبه وعقله وشعوره كل على حدة.. والآن بعد سقوط الطاغية وجلاديه، انتشرت صورة جثة مازن فأدركنا أنه مات جسدا، ولكن لم ولن تموت ذكراه فينا، بل وحتى سنخلّدها للأجيال القادمة".

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وتساءل أحمد: "نظام الأسد بكل إجرامه وآلة التعذيب والقتل الجهنمية لديه لم يستطع أن يجبر هذا الشاب النحيف ضعيف الجثة على الظهور على التلفزيون وتكذيب روايات التعذيب التي رواها عنهم.. من أين جئت بكل تلك القوة يا مازن؟!".

وقالت لودي إن الشعب السوري شيّع مازن حمادة "وهم منتصرين متخلصين من طاغيتهم"، وأضافت "كتب الله للشعب السوري أن يحضروا جنازة شخص منهم ناصرهم وناضل من أجلهم، وقدر الله لمازن أن يحضر انتصار الشعب السوري حتّى وإن كان ميّتا".

وشيع مئات السوريين، اليوم الخميس، جثمان مازن حمادة، وكان نعشه ملفوفا بعلم سوريا الحرة.