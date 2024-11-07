من أبرز المستفيدين اقتصاديا من عودة ترامب؟ نشطاء يعلقون

تفاعل نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مع تأثر الأسواق العالمية بفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية على حساب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

ويقول محللو الاقتصاد إن خطة دونالد ترامب في خفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية "ستؤدي إلى حصول المستثمرين على عوائد أعلى على مدخراتهم بالدولار الأميركي".

وبناء على ذلك، سيرتفع الدولار بصفته ملاذا آمنا للمستثمرين وانخفاضا للذهب، إضافة إلى أن وعود ترامب تشكل تحولا إيجابيا للأسهم الأميركية، وفق المحللين.

وارتفعت عملة "بيتكوين" الرقمية بسبب وعود ترامب بإعطاء الأولوية للعملات المشفرة، واتباع سياسة مرنة مع شركات العملات المشفرة، مما أدى إلى تجاوز سعر العملة 75 ألف دولار.

وسيستفيد الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"إكس" إيلون ماسك -أحد أبرز الداعمين لترامب- من فرض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، مما أدى أيضا لارتفاع أسهم شركته "تسلا" 15%.

وارتفعت ثروة ماسك 20 مليار دولار بعد الإعلان عن فوز ترامب لتصبح 285 مليار دولار، وهو أغنى شخص في العالم.

أبرز المستفيدين

ورصد برنامج "شبكات"، في حلقته بتاريخ (2024/11/7)، جانبا من تعليقات المغردين على تأثر الأسواق العالمية بعودة ترامب إلى البيت الأبيض إثر فوزه الانتخابي الكاسح.

فعلق مختار، في هذا الإطار، قائلا "ترامب وحرب العدالة الاقتصادية العالمية مع الصين هي حرب قادمة لا محالة، لأن حالة الفقر والجوع والإفلاس التي يعيشها الأميركيون وتعيشها المؤسسات الأميركية ويعاني منها الاقتصاد الأميركي هي حالة مؤلمة جدا، بسبب جشع الصينيين ولذا وجب إعادة الحقوق المسلوبة للأميركيين عاجلا لا آجلا".

وسار إسماعيل في الاتجاه ذاته، إذ قال "الصين ستكون في خضم التوترات مع الولايات المتحدة في عهدة الرئيس ترامب، والهدف هو إضعاف الاقتصاد الصيني المهيمن على السوق العالمية".

ورأى علي أن "أغلب أغنياء العالم زادت ثرواتهم بعودة ترامب"، مضيفا أن "الكلمة من ترامب تقلب الموازين.. وحش الاقتصاد بلا منازع".

وتعتقد يارا أن "ماسك لم يدعم ترامب لشقاره.. ما دفع (لم يدفع) الملايين بالحملات الانتخابية حبا بترامب.. بنهار واحد رجع كل شي دفعه (استرجع كل شيء).. هذا هو الدهاء.. هذه هي عقلية رجال الأعمال".

يذكر أن أسهم شركة ترامب للإعلام -التي يدير من خلالها منصته "تروث سوشيال"- ارتفعت وزادت ثروته 610 ملايين دولار في يوم واحد.