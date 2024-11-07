كيف علق عشاق الساحرة المستديرة على تراجع نتائج ريال مدريد؟

استحوذت النتائج السلبية لنادي ريال مدريد الإسباني على اهتمام أنصاره وعشاق الساحرة المستديرة في منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد السقوط الكبير في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

واستقبلت شباك ريال مدريد 7 أهداف في آخر مباراتين على أرضه أمام برشلونة (0-4)، وميلان الإيطالي (1-3)، ليتلقى 18 هدفا في 16 مباراة خاضها هذا الموسم.

ويحتل العملاق الملكي حاليا المركز 18 بين 36 فريقا في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط بعد فوزين وخسارتين، في حين يتأخر في الليغا بفارق 9 نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر مع مباراة مؤجلة لريال مدريد.

وتتوقع الصحف المدريدية خروج الفريق الملكي بموسم صفري "في حال الاستمرار بتقديم الأداء الحالي"، مع تحميل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المسؤولية بسبب قراراته الفنية.

وانتقدت مينا بونينو، زوجة فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، أنشيلوتي على منصة "إكس"، بعد استبدال زوجها بين الشوطين أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي "الملام الأكبر"

ورصد برنامج "شبكات"، في حلقته بتاريخ (2024/11/7)، جانبا من تعليقات مشجعي ريال مدريد والكرة العالمية على أداء الفريق الملكي، صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا.

فعلق عبد الله قائلا "فريق مكتظ بأفضل لاعبي العالم، جاهز لتدمير الأندية الأوروبية قاطبة، لكنه بين يدي مدرب جبان، كل موسم مع أنشيلوتي هو عام ضائع من عمر نجومنا للأسف!".

وحمل محمد مسؤولية تراجع الأداء الفني لريال مدريد إلى مدربه الإيطالي، إذ قال "الفريق بلا هوية في الملعب وكأنهم لا يفقهون أبجديات كرة القدم، وتلاشت الفوارق التي كانت ترجح كفة أنشيلوتي من فرديات اللاعبين".

وأضاف "أنشيلوتي فقد شغف التدريب، وحتى لو تأتي بنجوم الأرض".

وسار كريم في الاتجاه ذاته قائلا "الرياليين (مشجعو ريال مدريد) رح ينتقدوا كل اللاعبين لوقت ما يفهموا أن العلة هو أنشيلوتي.. ما عنده أسلوب واضح ولا شخصية للفريق".

بدوره، سخر توني من انتقاد زوجة فالفيردي لأنشيلوتي قائلا إنها "تعطي درسا فنيا لأفضل مدرب في العالم.. من يخبرها أن من يتابع المباراة ليس كمن يلعب أو يدرّب؟".

وانتقدت سارة المشجعين الجدد لنادي العاصمة الإسبانية، وقالت "لما كان أنشيلوتي يحصد الألقاب رايح جاي كنتم تصفقون، لما صار في مشاكل بالنادي كلكم هجمتوا عليه؟ ما ينلاموا مواليد 2007".

يذكر أن أنشيلوتي رد على زوجة فالفيردي، وقال إنه غير زوجها في مباراة ميلان لأنه "لم يكن في كامل لياقته، وكان يعاني من بعض المشاكل"، لذلك استبدله بالفرنسي إدواردو كامافينغا.