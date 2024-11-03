جدل على المنصات: هل تصريحات ترامب تهديد مبطن لتشيني بالقتل؟

تفاعل مغردون مع تصريحات مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب التي اعتبرها كثيرون تهديدا مبطنا بالقتل لخصمه السياسي ليز تشيني، النائبة الجمهورية السابقة.

وأثارت تصريحات ترامب موجة من الانتقادات الحادة، خاصة مع تصاعد حدة الخطاب السياسي في الولايات المتحدة وظهور تعابير غير مسبوقة في القاموس السياسي الأميركي مثل "معتوه" و"غبي" و"تافه" و"غير متزن" و"مختل عقليا" لوصف الخصوم السياسيين.

وقال ترامب -خلال تجمع انتخابي في ولاية أريزونا المتأرجحة- "من هي ليز تشيني؟ هي النائبة الجمهورية التي انتقدت ترامب بعد هجوم أنصاره على الكابيتول".

وتكتسب القضية أهمية خاصة كون تشيني، ابنة نائب الرئيس الأسبق ديك تشيني، ولعبت دورا محوريا في التحقيقات المتعلقة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب.

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وقد خسرت مقعدها في الانتخابات التمهيدية للكونغرس عام 2022، لتتحول بعدها إلى داعمة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وردت تشيني على تصريحات ترامب بتغريدة حادة اللهجة قالت فيها "هكذا يدمر الطغاة الدول الحرة، ويهددون من يتحدث ضدهم بالقتل"، مضيفة أنه "لا يمكننا أن نعهد ببلدنا وحريتنا إلى رجل تافه وانتقامي وغير متزن يريد أن يكون طاغية".

ومن جانبها، استثمرت المرشحة الديمقراطية هاريس هذه الواقعة لتوجيه انتقادات لاذعة لترامب، مشيرة إلى أنه "أصبح يعتبر خصومه السياسيين أعداء، ويسعى دائما للانتقام"، واصفة خطابه بأنه "غير مستقر ومضطرب بشكل متزايد".

تصريحات خطيرة

تعليقات متباينة، رصدتها حلقة 3-11-2024 من برنامج "شبكات" أظهرت اختلافا في وجهات النظر بين نشطاء أميركيين استنكروا تصريحات ترامب، وبين آخرين يرون أنه على حق فيما ذهب إليه.

وبحسب المغرد باول، فإن تصريحات ترامب خطيرة جدا، وكتب يقول "هذا المقطع وحده يجب أن يخسره الانتخابات، كل يوم يصبح أسوأ من قبل، إنه مخيف، ولم يقل ذلك بالصدفة".

ودعم الناشط فابي رأي باول، وقال "بالإضافة لكل الأشياء التي قالها، إنه غير كفء، أتفق مع السيدة تشيني في بعض السياسات، فهي تناضل من أجلنا، ومن أجل دستورنا وسيادة القانون، وهذا يتطلب تدخل إنفاذ القانون".

بينما دافع صاحب الحساب كيليان عن التصريحات قائلا "ترامب قال إنه يجب إرسال دعاة الحروب مثلها إلى الخطوط الأمامية للحروب التي بدؤوها، وليس هناك خطأ فيما قاله".

وأيد سينيكال رأي كيليان وغرد موجها حديثه لتشيني "باعتبارك أحد المحاربين القدامى في الحروب عديمة الفائدة، والتي لا نهاية لها، وتفتخرين بها أنت ووالدك، أدعو عليك بالجحيم بسبب كل الأشياء السيئة التي سببتها لي ولعائلتي وللعديد من أمثالي ولكل أمتنا وعالمنا".

ولتبرير التصريحات، أصدرت حملة ترامب بيانا قالت فيه إن ترامب محق 100% في أن دعاة الحرب مثل ليز تشيني يسارعون إلى بدء الحروب وإرسال أميركيين آخرين لمحاربتها بدلا من خوض القتال بأنفسهم.

بينما قال مكتب المدعية العامة في أريزونا إنه يحقق فيما إذا كانت تصريحات ترامب تمثل تهديدا بالقتل بموجب قانون الولاية.