أين الجيش اللبناني؟ مغردون يتساءلون بعد اختطاف القبطان أمهز

لا تزال عملية الاختطاف التي نفذتها قوة الكوماندوز الإسرائيلية بحق مواطن لبناني شمال البلاد تثير الكثير من علامات الاستفهام على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل كثيرون عن دور الجيش اللبناني.

وكانت قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية اختطفت مواطنا لبنانيا من منطقة البترون شمالي البلاد فجر الجمعة الماضية، وادعت إسرائيل أنه مسؤول عسكري في حزب الله.

ومن جانبه أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حميه أن المواطن المختطف ضابط مدني بحري اسمه عماد أمهز، قائلا إن عملية اختطافه تمت على بعد 100 متر من مكان سكنه.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية نفذت أعمق توغل إسرائيلي معلن منذ بدء الحرب مع حزب الله قبل أكثر من شهر عبر عملية بحرية وبرية.

بينما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوة عسكرية "لم تُعرَف هويتها" نفّذت عملية إنزال بحري على شاطئ البترون، وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، واختطفت لبنانياً كان موجوداً هناك.

وأوضحت أن القوة الإسرائيلية اقتادت المواطن إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر مشددة على أن المختطف كان يخضع لدورة قبطان في مدرسة العلوم البحرية التابعة لوزارة الاشغال والنقل، وأنه لا ينتمي إلى البحريّة اللبنانيّة ولا إلى أي جهاز أمني.

رسالة تنبيه

وأثارت عملية اختطاف المواطن اللبناني تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأجمعت على التنديد والاستغراب. وقد رصدت بعضها حلقة (2024/11/3) من برنامج "شبكات".

فمن جانبه تساءل "فاضل" عن دور الجيش اللبناني، فكتب "قوة صهيونية عملت إنزالا على شاطئ في لبنان واختطفت المواطن عماد أمهز. ثم انسحبت القوة بكل أمن وسلام بدون أن يتعرض لها أحد".

أين الجيش اللبناني؟

واعتبر محمد صفا في تعليقه على العملية أن "اختطاف كوماندوز إسرائيلي الكابتن عماد أمهز من البترون رسالة تنبيه للأجهزة الأمنية وللحكومة وللمقاومة.. وعليهم باليقظة وعدم النوم لأن العدو لا ينام".

وغرّدت هبة تقول "مرّ حتى الآن أكثر من 48 ساعة يعني أكثر من يومين على خطف القبطان عماد أمهز. وحتى الآن، لا يوجد ردّ من أيّ دولة ولا تحرّك من أيّ دولة ومؤسسة ولا جمعيّة عالميّة؟".

وطالبت منال في تغريدتها من المسؤولين توضيح ما حصل في البترون، حيث كتبت تقول "طيب في مجال أحدكم يخبرنا عن طريقة وكيفية دخولهم وإتمام العملية حسب قولهم -أي الإسرائيليين- بنجاح ومغادرة الموقع خلال 4 دقائق؟".

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طلب من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص اختطاف مواطن بمدينة البترون.