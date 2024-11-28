فوز رفاق صلاح على زملاء مبابي "حديث الساعة" بمنصات التواصل

استحوذت القمة الكروية التي جمعت ليفربول الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني على ملعب “أنفيلد” ضمن دوري أبطال أوروبا على اهتمام عشاق الساحرة المستديرة بعدما حفلت بالكثير من الأحداث والمنعرجات المثيرة.

ونجح ليفربول في تحقيق فوز ثمين على حساب الفريق الملكي بثنائية نظيفة من توقيع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والهولندي كودي جاكبو، مسجلا العلامة الكاملة بـ15 نقطة من 5 انتصارات متتالية، في حين تجمد رصيد ريال مدريد عند 6 نقاط متراجعا للمرتبة الـ24.

ولم يكن النجم الفرنسي كيليان مبابي ونظيره المصري محمد صلاح في قمة تألقهما في المباراة، إذ أضاع كل منهما ضربة جزاء، لتزداد الضغوط على الأول في ظل تراجع مستواه بعد قدومه إلى الفريق الملكي صيف هذا العام.

هجوم على أنشيلوتي

ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ 2024/11/28 جانبا من تعليقات وآراء وتحليلات المغردين على قمة ليفربول وريال مدريد، والتي حقق فيها الفريق الإنجليزي انتصاره الأول على نظيره الإسباني منذ عام 2009.

فحمل كريم مسؤولية خسارة ريال مدريد إلى مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إذ قال "أكثر شيء ينرفز (يعصب) هو تصريح أنشيلوتي بعد المباراة! ليفربول دمر الريال وهو يقول تنافسنا وأحببت الفريق! كل هذا الاكتساح وهو مقتنع! هذه عقلية مدرب فرق متوسطة لا مدرب ريال مدريد".

وأشاد داني بتألق رفاق محمد صلاح، وقال في هذا الصدد "ماتش اتلعب (مباراة لعبت) 90 دقيقة كورة لصالح ليفربول وتكتيك محض في كل المباراة من كل النواحي، سواء دفاع أو هجوم، ولولا كورتوا (حارس ريال مدريد) كانت النتيجة أكبر بكثير".

وحاول نادر التقليل من فوز ليفربول وسقوط ريال مدريد بقوله "الريال بكل مشاكله ومستواه السيئ جدا كان يستطيع أن يتعادل.. ليفربول مش قوي (ليس قويا) زي ما الناس بتقول وخط وسطهم متواضع".

واستحضر سالم هيمنة ريال مدريد على دوري أبطال أوروبا قائلا "رغم كثرة الإصابات في هذا الموسم أو الموسم الماضي كان الريال دائما موجودا ومن آخر 9 نسخ من الشامبيونز (دوري الأبطال) فاز بـ6.. عادي جدا حتى لو كان موسما أبيض لا يؤثر كثيرا".