استياء على مواقع التواصل المصرية بعد ضبط كمية كبيرة من "الفطر السحري"

أوقفت الشرطة المصرية شخصا بتهمة زراعة “المشروم السحري” -وهو نبات مخدر- فوق سطح منزله مما أثار تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي التي طالبت بإعدام من يقومون بترويج هذه السموم.

ويعتبر "المشروم السحري" واحدا من النباتات المخدرة الأشد خطرا في العالم، وهو ينبت في التربة الرطبة ويفرز كميات كبيرة من الهرمونات المختلفة في دماغ من يتناوله.

ويحدث هذا المخدر تغيرا في المزاج والإدراك ويصيب متعاطية بهلوسة شديدة ونشوة مفرطة ويوهمه بأنه يسمع ويرى أشياءً غير موجودة، وأنه يتحدث مع أشخاص وكائنات غير حقيقية ويتناول أطعمةً بمذاق مختلف.

ويرجع السبب في ذلك لاحتواء هذا النوع على كمية كبيرة جدا من مادة "سايلوسايبن" المخدرة، وهو مركب كيميائي طبيعي وخطير للغاية، يستهدف دماغ الإنسان مباشرة ويسيطر على الجهاز العصبي المركزي.

وتظهر أعراض "المشروم السحري" على متعاطيه بشكل سريع وتستمر 6 ساعات وربما أكثر من ذلك، وهي تشمل ضعف العضلات واتساع حدقة العين والقيء والصداع وتسارع نبضات القلب والتعرق والقشعريرة. وقد يؤدي تناول كميات كبيرة منه دفعة واحدة إلى الوفاة.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن توقيف "عنصر إجرامي شديد الخطورة"، وقالت إنه "كان يزرع المشروم السحري في منزله ويبيعه للشباب بعد تجفيفه وخلطه بالشوكولاتة".

وقالت الوزارة إنها ضبطت 50 كيلوغراما من التربة تحتوي على 10 كيلوغرامات من هذا الفطر المخدر، بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه (ما يعادل 100 ألف دولار).

كما أعلنت الشرطة أنها ضبطت مع الشخص نفسه كمية من مخدر "اغتصاب الفتيات"، وهو مادة سائلة تفقد من يتناولها تركيزه تماما.

استياء على منصات التواصل

وأثار هذا الإعلان تفاعلا على مواقع التواصل التي أبدت استياء من انتشار هذه المواد المخدرة بين الشباب، حيث كتبت وفاء القناوي: "ما شاء الله وكالة مخدرات. كوكتيل من كل نوع وأسامي جديدة على مجتمعنا. مفروض هذا المجرم يحاكم بمحكمة عسكرية لأنه بيهد البلد من خلال القضاء على شبابها".

كما كتب عمرو الرابح: "أول مرة في حياتي أعرف إن في فطر مخدر. أنا أعرف إن في فطر سام بس مخدر دي جديدة. الدنيا بتطور ولا دي (أم هذه) اكتشافات جديدة؟".

أما القبطان فتساءل: "هو في إيه (ماذا يحدث) يا جدعان؟ إيه الحكاية؟ كل شوية حاجة جديدة؟! ماجيك مشروم ومخدر الاغتصاب!! وشابو وآيس!! حاجات غريبة الواحد أول مرة يسمعها".

وكتب مصطفى حسين: "كل يوم بيبتكروا ويخترعوا سموم جديدة لتدمير الشباب المصري"، فيما قال أحمد جابر: "يجب على الدولة تشريع قانون خاص وعقاب حد أقصى بالإعدام وحد أدنى مؤبد وسجن مدى الحياة لمثل هؤلاء المجرمين".

وتحظر الولايات المتحدة وكندا المشروم السحري كما هي الحال في كل الدول التي ينمو فيها هذا النبات بشكل طبيعي أو التي تمتلك تربة صالحة لزراعته.

أما في مصر، فلا ينبت هذا الفطر بشكل طبيعي كما أن التربة غير صالحة لزراعته، لذا فقد أكدت وزارة الداخلية أن "المجرم المضبوط جلب حبوب زراعة هذا الفطر من الخارج، بالإضافة إلى صُوبات زراعية مخصصة لزراعته".